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Стиль жизни

Журналисты показали виллу Тины Тернер в Швейцарии, где она жила последние годы

тина тернер, швейцария, озеро цюрих, где жила тина тернер
Фото: Getty Images | Тина Тернер более 30 лет жила в Европе

Поместье на берегу Цюрихского озера оценивают в 76 миллионов долларов.

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Легендарная Тина Тернер скончалась вчера в 83 года после продолжительной болезни. Последние 30 лет она жила в Швейцарии. Гражданкой этой страны Тина стала в 2017 году. Певица жила на живописной вилле на берегу Цюрихского озера и журналисты показали, как выглядит жилище звезды, пишет Daily Mail.

Поместье, занимающее почти три гектара, Тина Тернер и ее супруг Эрвин Бах приобрели два года назад. Рядом находится жилище теннисной звезды Роджера Федерера. Стоимость имения Тернер – около 76 миллионов долларов.

Всего в поместье десять зданий, и из окон открывается потрясающий вид на озеро.

На момент покупки швейцарские СМИ сообщали, что сам Федерер планировал приобрести эту недвижимость.

В имении Тернер есть частный пруд, бассейн и причал для лодок. Хотя многие детали поместья остаются засекреченными, фотографии помогают показать его огромные масштабы.

тина тернер, швейцария, озеро цюрих, где жила тина тернер Fullscreen
Поместье Тины Тернер на озере Цюрих
Фото: Скриншот

Тернеру и Баху пришлось ждать, пока они не получат официальное швейцарское гражданство из-за швейцарского закона, согласно которому нерезиденты не могут покупать недвижимость в стране.

Тернер покинула Соединенные Штаты несколько десятилетий назад по целому ряду причин, не последней из которых была слава за рубежом.

тина тернер, швейцария, озеро цюрих, где жила тина тернер Fullscreen
Поместье Тины Тернер на озере Цюрих
Фото: Sonntags Zeitung

"Я уехала из Америки, потому что мой успех был в другой стране, и мой парень был в другой стране. В принципе, Европа очень поддерживала мою музыку", — сказала она Ларри Кингу в 1997 году, отметив, популярность своего альбома Private Dancer в Соединенном Королевстве.

В конце концов, она и Бах решили обосноваться в Швейцарии, а впоследствии решили приобрести огромное поместье в деревне Штаефа.

До официальной покупки почти два года назад пара много лет арендовала дом, известный как Chateau Algonquin, в соседнем Кюснахте.

Тернер, известная такими хитами, как Proud Mary и What’s Love Got To Do With It, вышла замуж за Баха, немецкого музыкального продюсера, в 2013 году после долгих отношений. Пара жила вместе в Европе с 1994 года.

Тернер и Бах купили поместье на озере, как дачу, куда они отправлялись в отпуск и на выходные, неподалеку от своего основного места жительства.

Певица купила дом незадолго до того, как согласилась продать права на весь свой музыкальный каталог издательскому гиганту BMG за 50 миллионов долларов.

В результате сделки BMG приобрела такие хиты, как The Best и Nutbush City Limits, а также права на имя и изображение Тернер.

Известная своим характерным голосом, безграничной энергией и бурными отношениями с бывшим мужем Айком Тернером, певица выпустила пять платиновых альбомов, включая Private Dancer 1984 года.

Ее наследниками являются ее приемные сыновья от Айка Тернера и ее муж Эрвин Бах, которому сейчас 67 лет.

Фанаты у ворот виллы Тины Тернер

Тернер перестала ездить с концертными турами в 2009 году после аншлагового концерта в Англии. А официально о завершении карьеры объявила в 2021 году.

За свою карьеру Тернер выиграла восемь премий "Грэмми" из 25 номинаций.

Напомним, ранее Фокус писал о фактах из жизни легендарной певицы.