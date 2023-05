Журналисты показали виллу Тины Тернер в Швейцарии, где она жила последние годы

Поместье на берегу Цюрихского озера оценивают в 76 миллионов долларов.

Легендарная Тина Тернер скончалась вчера в 83 года после продолжительной болезни. Последние 30 лет она жила в Швейцарии. Гражданкой этой страны Тина стала в 2017 году. Певица жила на живописной вилле на берегу Цюрихского озера и журналисты показали, как выглядит жилище звезды, пишет Daily Mail.

Поместье, занимающее почти три гектара, Тина Тернер и ее супруг Эрвин Бах приобрели два года назад. Рядом находится жилище теннисной звезды Роджера Федерера. Стоимость имения Тернер – около 76 миллионов долларов.

Всего в поместье десять зданий, и из окон открывается потрясающий вид на озеро.

На момент покупки швейцарские СМИ сообщали, что сам Федерер планировал приобрести эту недвижимость.

В имении Тернер есть частный пруд, бассейн и причал для лодок. Хотя многие детали поместья остаются засекреченными, фотографии помогают показать его огромные масштабы.

Тернеру и Баху пришлось ждать, пока они не получат официальное швейцарское гражданство из-за швейцарского закона, согласно которому нерезиденты не могут покупать недвижимость в стране.

Тернер покинула Соединенные Штаты несколько десятилетий назад по целому ряду причин, не последней из которых была слава за рубежом.

"Я уехала из Америки, потому что мой успех был в другой стране, и мой парень был в другой стране. В принципе, Европа очень поддерживала мою музыку", — сказала она Ларри Кингу в 1997 году, отметив, популярность своего альбома Private Dancer в Соединенном Королевстве.

В конце концов, она и Бах решили обосноваться в Швейцарии, а впоследствии решили приобрести огромное поместье в деревне Штаефа.

До официальной покупки почти два года назад пара много лет арендовала дом, известный как Chateau Algonquin, в соседнем Кюснахте.

Тернер, известная такими хитами, как Proud Mary и What’s Love Got To Do With It, вышла замуж за Баха, немецкого музыкального продюсера, в 2013 году после долгих отношений. Пара жила вместе в Европе с 1994 года.

Тернер и Бах купили поместье на озере, как дачу, куда они отправлялись в отпуск и на выходные, неподалеку от своего основного места жительства.

Певица купила дом незадолго до того, как согласилась продать права на весь свой музыкальный каталог издательскому гиганту BMG за 50 миллионов долларов.

В результате сделки BMG приобрела такие хиты, как The Best и Nutbush City Limits, а также права на имя и изображение Тернер.

Известная своим характерным голосом, безграничной энергией и бурными отношениями с бывшим мужем Айком Тернером, певица выпустила пять платиновых альбомов, включая Private Dancer 1984 года.

Ее наследниками являются ее приемные сыновья от Айка Тернера и ее муж Эрвин Бах, которому сейчас 67 лет.

Тернер перестала ездить с концертными турами в 2009 году после аншлагового концерта в Англии. А официально о завершении карьеры объявила в 2021 году.

За свою карьеру Тернер выиграла восемь премий "Грэмми" из 25 номинаций.

Напомним, ранее Фокус писал о фактах из жизни легендарной певицы.