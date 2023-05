Домашнее насилие, смерть детей и перезапуск карьеры в 40 лет: все о Тине Тернер

"Королева рок-н-ролла" скончалась в 83 года после продолжительной болезни. Но ее жизнь послужила вдохновением для многих людей.

В последние года Тина Тернер жила в Швейцарии на вилле у озера Кюснахт. Она и ее супруг Эрвин Бах купили дом за два года до ее смерти.

Певица, известная своей неудержимой, энергичной манерой исполнения, долгие годы страдала от болезней, перенесла несколько инсультов и пересадку почки. Ее родной сын Ронни умер в прошлом году, в 2018 году покончил с собой ее сын Крейг. Она прошла путь от простой уборщицы до статуса иконы музыки, продала 200 миллионов пластинок, получила 12 номинаций на премию "Грэмми", три награды Зала славы "Грэмми" и премию "Грэмми" за заслуги. Она также была первой афроамериканкой и первой женщиной, попавшей на обложку журнала Rolling Stone.

Ей удалось перезапустить свою карьеру в 40 лет, сняться в кино и записать хит для Джеймса Бонда. Она стала буддисткой, хоть ее и воспитывали баптисткой.

Ее жизнь была достойна экранизации, и о жизни Тины был снят фильм "На что способна любовь". Картина 1993 года рассказывала мрачную историю ее брака с Айком Тернером. Роль Тины исполнила актриса Анджела Бассет, получившая номинацию на "Оскар".

Фокус собрал самые интересные и малоизвестные факты о жизни и творчестве "Королевы рок-н-ролла".

Тина Тернер в детстве работала на хлопковом поле и ее бросили родители

Тина Тернер родилась 26 ноября 1939 года в Браунсвилле, штат Теннесси, ее настоящее имя Анна Мэй Буллок. Ее родители Флойд и Зельма Буллок были издольщиками и, как говорила сама Тина, они "никогда ее не любили". Она вспоминала, как ей и ее братьям и сестрам приходилось работать на хлопковом поле с раннего детства.

"Мать не любила меня. И я знала разницу, потому что я наблюдала за ней и за тем, как она вела себя с моей сестрой Элин. Элин она любила. Но, как ни странно, меня это не огорчало. Просто факт, что мои родители не особо заботились обо мне", — вспоминала певица.

Когда ей было 10 лет, мать бросила семью и уехала в Сент-Луис. Спустя три года семью бросил отец и Анне Мэй пришлось жить с его родителями, которых она описывала, как "очень строгих". Впрочем, в 16 лет ей пришлось переехать к матери, которая категорически не хотела, чтобы дочь занималась музыкой.

"Она никогда не верила в меня. Она никогда не хотела этого ребенка, и когда этот ребенок вырос успешным и творческим, она не приняла его, потому что это было то, чего она не хотела", — рассказывала Тина на шоу Опры Уинфри.

Имя Тины Тернер было псевдонимом и торговым знаком

Тина начала свою карьеру с "Королей ритма" (Kings of Rhythm) Айка Тернера в 1957 году и впервые появилась на записи под именем Little Ann.

После Айк убедил ее сменить имя на Тина Тернер и они стали вместе выступать под названием Ike & Tina Turner Revue.

Выступление Ike & Tina Turner Revue на итальянском телевидении

Инсайдеры рассказывали, что Айк зарегистрировал это имя как товарный знак, чтобы заменить ее другой певицей, если она когда-нибудь решит прекратить выступать с группой.

У Тины Тернер было четверо детей

Тина Тернер была замужем за Айком Тернером 16 лет, пока они не развелись в 1978 году. У пары родился сын Рональд Ренелл Тернер, и у нее был ребенок от прошлых отношений по имени Крейг Рэймонд Тернер. Также Тина усыновила двоих других детей Айка, Айка Тернера-младшего и Майкла Тернера, и вырастила их как своих собственных.

Тина Тернер с сыном Ронни Фото: Соцсети

Крейг Тернер покончил с собой в 2018 году, когда ему было 59 лет. А Ронни умер в 2022-м, когда ему было 62 года.

Брак с Айком Тернером был кошмарным

Айк Тернер избивал свою жену, ломал ей нос, оставлял синяки и однажды оставил на ней ожоги третьей степени, выплеснув горячий кофе ей в лицо. Когда она пыталась уйти от него, он снова ее избивал.

"Мои отношения с Айком были обречены в тот день, когда он понял, что я буду зарабатывать ему деньги. Ему нужно было контролировать меня, экономически и психологически, чтобы я никогда не могла его бросить", — вспоминала Тина.

В итоге Тина просто сбежала перед концертом в Далласе с 36 центами в кармане. Айк грозился ее убить, так что она пряталась у друзей, бралась за любую работу и, желая развестись, согласилась выплатить неустойку, оставив себе только свое сценическое имя.

"Я сказала судье: "Это только кровавые деньги. Мне ничего не нужно. У меня была одна просьба. Я хотел продолжать использовать имя "Тина Тернер", которое принадлежало Айку, и все. Это сейчас кажется таким забавным — ни денег на еду, ни аренду, но два "Ягуара"! Учитывая мой возраст, 39 лет, мой пол, мой цвет кожи и время, в которое мы жили, все было против меня", — вспоминала певица.

В автобиографии "Я, Тина", певица рассказала, что у ее мужа были проблемы с наркотиками и о годах издевательств.

Сам Айк спустя годы в интервью журналу Spin, заявил: "Много лет назад у меня был характер. Я не жалею ни о чем, что когда-либо сделал, абсолютно ни о чем. Да, я бил ее, но я бил ее не больше, чем среднестатистический парень бьет свою жену".

Изумительное возвращение в истории рок-музыки

Хоть первый альбом Тины после расставания с Айком вышел в 1978 году, но "изумительным возвращением" назвали ее хит What’s Love Got to Do With It?

После были альбом Private Dancer, место в "Зале славы рок-н-ролла", звезда на Аллее славы и выступление перед рекордной аудиторией в Рио-де-Жанейро – 188 тысяч человек.

Тина Тернер снималась в кино и создала культовый саундтрек для Бонда

После успеха альбома Private Dancer, Тернер получила роль в фильме "Безумный Макс 3: Под куполом грома". За роль тетушки Энтити Тина получила награду NAACP Image Award как "Выдающаяся актриса". А ее песня We Don't Need Another Hero стала хитом.

Тина Тернер исполняет We Don't Need Another Hero

Также она появлялась в боевике "Последний киногерой" с Арнольдом Шварценеггером. А в 1995 году записала хит GoldenEye для фильма "Золотой глаз" с Пирсом Броснаном. Песню для нее написали Боно и Эдж из U2.

Тина Тернер исполняет GoldenEye

Второй раз Тина Тернер вышла замуж только в 2013 году

Хоть и ходили слухи, что у Тины Тернер были романы с Миком Джаггером и Дэвидом Боуи, но ее личная жизнь оставалась тайной. Большой любовью певицы стал продюсер Эрвин Бах. Они встречались с 1986 года, а познакомились они, когда звукозаписывающая компания EMI отправила его забрать звезду в аэропорту Хитроу.

Тина Тернер и Мик Джаггер на одной сцене

После 27 лет совместной жизни Тина и Эрвин поженились на гражданской церемонии на берегу Цюрихского озера в Швейцарии в июле 2013 года.

Свадьба Тины Тернер и Эрвина Баха

Через три недели после свадьбу у нее случился инсульт и ей пришлось учиться заново ходить. В 2016 году у нее диагностировали рак кишечника. Ее почки были повреждены после лечения гомеопатическими средствами, так что в 2017 году Эрвин отдал ей почку.

В 2021 году, после того, как на НВО вышел документальный фильм о Тине Тернер, она сказала, что завершает карьеру и хочет провести последние годы своей жизни в покое.

Тина Тернер в 2021 году

Последнее интервью она дала The Guardian 9 апреля 2023 года. Тина Тернер сказала, что надеется: мир будет помнить ее, и она не боится смерти.

"Хочу, чтобы меня запомнили, как королеву рок-н-ролла. Как женщину, которая показала другим женщинам, что можно стремиться к успеху на их собственных условиях", — отметила певица. А на вопрос, что ее пугает в старении, она ответила, что ничего.

"Это полное приключение жизни, и я принимаю и принимаю каждый день с тем, что он приносит", — резюмировала певица, отметив, что в браке с Эрвином Бахом она обрела покой.

"Эрвина никогда не пугала ни моя карьера, ни мои таланты, ни моя слава. Он показал мне, что настоящая любовь не требует затемнения моего света, чтобы он мог сиять. Наоборот, мы — свет жизни друг друга, и мы хотим вместе сиять так ярко, как только можем", — сказала Тина.

Напомним, легендарная певица скончалась 24 мая 2023 года в своем доме в Швейцарии. Tе публицист Бернар Доэрти сообщил, что похороны будут закрытыми. На них будут присутствовать только близкие друзья и семья.