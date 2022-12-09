Последний родной сын певицы Тины Тернер умер в 62 года

Ронни Тернеру стало плохо на улице и прохожие вызвали скорую.

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62-летний сын поп-дивы Тины Тернер умер на улице Лос-Анджелеса до приезда скорой. В последние годы Ронни Тернер часто болел, к тому же у него обнаружили рак. Об этом пишет

О смерти Ронни Тернера сообщили источники в правоохранительных органах. Оказалось, что сыну популярной певицы стало плохо на улице. Прохожие пытались помочь Ронни, позвонили в службу 911, однако, когда полиция и скорая прибыли на место происшествия – он уже не дышал.

В настоящее время неясно, что привело к смерти сына певицы, но в последние годы Ронни много болел, и у него обнаружили рак.

[ + – ] Тина Тернер с сыном Ронни Фото: Соцсети

Ронни – сын обладательницы восьми премий "Грэмми" и знаменитого музыканта Айка Тернера. Этот брак не был счастливым. Айк изменял Тине и избивал ее. Также он употреблял наркотики и заставлял ее выступать практически без перерыва.

Они поженились в 1962 году в Тихуане, а в 1976 году, после очередного скандала и избиений, Тина сбежала перед концертом в Далласе.

У нее было только 36 центов и карточка для автозаправочной станции. Несколько месяцев она пряталась у друзей. Официально они развелись только в 1978 году. Тина так хотела избавиться от всего, что напоминало ей о муже, что даже согласилась выплатить все долги за отмененный тур.

Позже, в мемуарах, Тина призналась, что забеременела в 1968 году, но сделала аборт, когда узнала, что ее мужа Айка беременна одна из его подружек. В том же году певица пыталась покончить с собой.

C 1957 по 1958 год Тернер встречалась с музыкантом Реймондом Хиллом. В этих отношениях у нее родился первый сын — Крейг Реймонд Тернер. В 2018 году Крейг застрелился.

Также Тина усыновила двух сыновей Айка от предыдущих отношений — Айка Тернера-младшего и Майкла Тернера.

15 июля 2013 года Тина Тернер вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха после 27-ми лет отношений. Сейчас она живет в Швейцарии.

Напомним, в прошлом году Тина Тернер объявила о завершении карьеры. "Королева рок-н-ролла" заявила, что последние годы своей жизни хочет провести вдали от публики и камер.