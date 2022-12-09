Останній рідний син співачки Тіни Тернер помер у 62 роки

Ронні Тернеру стало погано на вулиці і перехожі викликали швидку.

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62-річний син попдіви Тіни Тернер помер на вулиці Лос-Анджелеса до приїзду швидко. В останні роки Ронні Тернер часто хворів, до того ж у нього виявили рак. Про це пише TMZ.

Про смерть Ронні Тернера повідомили джерела у правоохоронних органах. Виявилось, що синові популярної співачки стало погано на вулиці. Перехожі намагалися допомогти Ронні, зателефонували до служби 911, проте коли поліція і швидка прибули на місце події — він уже не дихав.

Наразі незрозуміло, що призвело до смерті сина співачки, але в останні роки Ронні багато хворів, і у нього виявили рак.

[ + – ] Тіна Тернер із сином Ронні Фото: Соцмережi

Ронні — син володарки восьми премій "Греммі" та знаменитого музиканта Айка Тернера. Цей шлюб не був щасливим. Айк зраджував Тіні та бив її. Також він вживав наркотики та змушував її виступати практично без перерви.

Вони одружилися 1962 року в Тихуані, а 1976 року, після чергового скандалу та побиття, Тіна втекла перед концертом у Далласі.

Вона мала лише 36 центів і картку для автозаправної станції. Кілька місяців вона ховалась у друзів. Офіційно вони розлучилися лише у 1978 році. Тіна так хотіла позбавитися всього, що нагадувало їй про чоловіка, що навіть погодилася виплатити всі борги за скасований тур.

Пізніше, в мемуарах, Тіна зізналася, що завагітніла у 1968 році, але зробила аборт, коли дізналася, що від її чоловіка Айка вагітна одна з його подружок. Того ж року співачка намагалася накласти на себе руки.

З 1957 по 1958 Тернер зустрічалася з музикантом Реймондом Хіллом. У цих стосунках у неї народився перший син Крейг Реймонд Тернер. У 2018 році Крейг застрелився.

Також Тіна усиновила двох синів Айка від попередніх стосунків — Айка Тернера-молодшого та Майкла Тернера.

15 липня 2013 року Тіна Тернер вийшла заміж за музичного продюсера Ервіна Баха після 27 років стосунків. Нині вона живе у Швейцарії.

Нагадаємо, минулого року Тіна Тернер оголосила про завершення кар'єри. "Королева рок-н-ролу" заявила, що останні роки свого життя хоче провести далеко від публіки та камер.