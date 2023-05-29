Кошачий бант. Как Кейт Миддлтон добавляет женственности своим нарядам

Воротник в виде свободного банта стал визитной карточной принцессы Уэльской.

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Кейт Миддлтон уже давно является иконой стиля, и любой ее наряд немедленно становится культовым: его разбирают модные эксперты и критики. И они отметили, что принцесса Уэльская испытывает особое пристрастие к блузам и платьям с бантом. Воротник в виде свободно завязанного банта еще называют "кошачьим". Так Кейт добавляет женственности своим нарядам. Об этом пишет Daily Mail.

Такой бант стал визитной карточкой Кейт, принцессы Уэльской в 2019 году. Тогда она надела коралловое платье на крестины племянника Арчи, а потом появилась в блузке от Gucci с таким воротником. И критики были удивлены, узнав, что блузку она надела задом наперед.

Знаменитая блузка, надетая неправильно

Принцесса Уэльская носила блузку с бантом, чтобы добавить женственности своему бордовому деловому костюму Roland Mouret во время турне по США.

Воротник с бантом - визитная карточка принцессы Уэльской Фото: Getty Images

Брючные костюмы стали еще одной любимой вещью в гардеробе Кейт Миддлтон. Ведь зачастую ей приходится часто принимать участие в мероприятиях, где требуется мобильность и в платье не всегда удается сохранить приличный вид, ведь все время нужно думать о том, чтобы не задрался подол.

Так что Кейт решительно изменила модные правила королевской семьи и обзавелась множеством ярких костюмов, которые она дополняет простыми топами и блузками с бантами, смягчая деловой стиль.

Кейт выглядела утонченно и элегантно в шелковой блузке Winser London в сочетании с голубым жакетом для посещения благотворительной организации PIPS.

Воротник с бантом - визитная карточка принцессы Уэльской Фото: Getty Images

Стиль может быть невольной данью уважения принцессе Диане, которая, как известно, носила белую блузку с бантом и синий костюм, когда объявила о своей помолвке с Чарльзом в 1981 году.

Стилист Сьюзи Хаслер, руководящая Style by Susie, рассказала, популярный королевский образ дает возможность использовать "очень разные стили", и в то же время подходит "всем фигурам".

Воротник с бантом - визитная карточка принцессы Уэльской Фото: Getty Images

"Кейт традиционна и женственна в одежде, которую носит, поэтому бантик у нее завязан. Из-за того, что она принадлежит к королевской семье, она всегда выбирает более формальную и консервативную одежду", — по словам Сьюзи, другие члены королевской семьи предпочитают женственный, но формальный стиль.

А Меган Маркл, негласная соперница Кейт Миддлтон в модной битве, предпочитает более расслабленные образы, но также любит одежду более простого и даже "мужского" кроя. Слишком женственные наряды ей не по вкусу.

Ранее Фокус писал про то, какие костюмы выбирает Кейт Миддлтон и как можно повторить ее образы. Главный секрет: брючные костюмы ярких цветов и интересного фасона, который добавляет в образ изюминку.