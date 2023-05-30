В дом Бенедикта Камбербэтча с семьей актера внутри ворвался мужчина с ножом

Во время попытки вторжения актер и вся его семья были дома и очень испугались.

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46-летний британский актер Бенедикт Камбербэтч не на шутку испугался за свою жизнь и жизнь семьи после того, как неизвестный мужчина с ножом ворвался на территорию его особняка в Северном Лондоне и угрожал им, сообщает Daily Mail. Злоумышленник пробрался через железные ворота палисадника в доме актера стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов и сделал серию ужасающих угроз.

Во время появления незваного гостя сам актер, его жена Софи Хантер и трое их детей были дома и слышали крики злоумышленника снаружи, когда тот пытался взломать дверь.

"Я знаю, что ты переехал сюда, надеюсь, он сгорит", – прокричал мужчина, после чего взял один из стоящих вазонов и бросил его в стену дома, а затем сорвал домофон с помощью ножа для рыбы и плюнул в него.

Актер вызвал полицию, однако злоумышленник успел скрыться до приезда правоохранителей. Следователи все же быстро вычислили подозреваемого, благодаря уликам с ДНК, оставленными на месте преступления.

Задержанным оказался 35-летний Джек Бисселл, ранее работавший шеф-поваром в пятизвездочном отеле Beaumont Hotel в Мейфэре. Его арестовали, оштрафовали на 250 фунтов стерлингов и приговорили к трехлетнему запретительному судебному приказу, согласно которого он должен держаться от семьи Камбербэтчей и района их проживания как можно дальше.

Джек Бисселл

Во время судебного разбирательства в этом месяце прокуроры заявили, что Бисселл якобы сказал владельцу ближайшего к дому звезды магазина, что собирается ворваться в дом Камбербэтча и сжечь его, однако тогда никто его слова не воспринял всерьез.

Бисселл признал себя виновным, и 10 мая ему был вынесен приговор. Однако подробности, касающиеся даты, когда произошел инцидент, не разглашаются. По информации источника, факты этого дела не могли быть опубликованы до тех пор, пока они "успешно не оспорили общие ограничения на сообщение на этой неделе".

Семья актера была напугана случившимся.

"Естественно, вся семья была в абсолютном ужасе и думала, что этот парень проникнет внутрь и причинит им вред. К счастью, это никогда не заходило так далеко. У Бенедикта и Софи было много бессонных ночей с тех пор, как они беспокоились о том, что они могут снова стать мишенью. Тот факт, что это было целенаправленное вторжение, делает его намного более пугающим", – рассказал друг пары.

Добавим, что в 2015 году Бисселла сфотографировали арестованным в нижнем белье во время акции протеста против военной интервенции в Сирии.

Полиция ранее уже задерживала Биссела на акции протеста

Ранее Фокус писал, что Барбадос может потребовать от семьи Бенедикта Камбербэтча компенсацию за рабство.