Барбадос может потребовать от семьи Бенедикта Камбербэтча компенсацию за рабство

Департамент Барбадоса находится на первой стадии попыток добиваться возмещения от семьи Камбербэтчей.

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Страна Барбадос, которая в прошлом году разорвавшая связи с британской монархией и стала республикой, может потребовать от семьи Бенедикта Камбербетча компенсации за рабство. Об этом пишет The Telegraph.

Известно, что 46-летний британский актер давно заявлял о связях своей семьи с работорговлей, ранее говоря, как история его предков сподвигла его взять роли в фильмах "Удивительная благодать" и "12 лет рабства", оба из которых посвящены этой теме.

Дэвид Комишнг, чиновник на острове Барбадос, участвующий в национальной комиссии по репарациям, говорит, что департамент находится на первой стадии попыток добиваться возмещения от семьи Камбербэтчей.

Отмечается, что Джошуа Камбербэтч, седьмой прадед Бенедикта, купил плантацию Клеленд на Барбадосе в 1728 году, которая была домом для 250 рабов и была открыта более 100 лет до отмены рабства. В национальной комиссии по репарациям отмечают, что дело находится на ранней стадии и "многое из этой истории только сейчас вытекает на свет".

Напомним, британские актеры Джуд Лоу и Бенедикт Камбэрбетч помогли собрать свыше 90 тысяч фунтов стерлингов, за которые были закуплены три кареты скорой помощи для Украины.