Барбадос може вимагати від сім'ї Бенедикта Камбербетча компенсацію за рабство

Департамент Барбадосу знаходиться на першій стадії спроб домагатися відшкодування від родини Камбербетча.

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Країна Барбадос, яка минулого року розірвала зв'язки з британською монархією і стала республікою, може вимагати від сім'ї Бенедикта Камбербетча компенсації за рабство. Про це пише The Telegraph.

Відомо, що 46-річний британський актор давно заявляв про зв'язки своєї сім'ї з работоргівлею, раніше кажучи, як історія його предків спонукала його взяти ролі у фільмах "Дивовижна благодать" та "12 років рабства", обидва з яких присвячені цій темі.

Девід Комішнг, чиновник на острові Барбадос, який бере участь у національній комісії з репарацій, каже, що департамент перебуває на першій стадії спроб домагатися відшкодування від родини Камбербетча.

Зазначається, що Джошуа Камбербетч, сьомий прадід Бенедикта, купив плантацію Клеленд на Барбадосі в 1728 році, яка була будинком для 250 рабів і була відкрита понад 100 років до скасування рабства. У національній комісії з репарацій зазначають, що справа знаходиться на ранній стадії і "багато з цієї історії тільки зараз витікає на поверхню".

Нагадаємо, британські актори Джуд Лоу та Бенедикт Камбербетч допомогли зібрати понад 90 тисяч фунтів стерлінгів, за які було закуплено три карети швидкої допомоги для України.