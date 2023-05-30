"Будто током убило": американке вместо бишона ши-тцу подсунули собаку непонятной породы

По словам хозяйки, она очень любит своего щенка, но все же хочет сделать ему ДНК-тест, чтобы узнать, что это за порода.

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Женщина, мечтавшая завести собаку породы ши-тцу бишон, купила щенка по кличке Рузвельт, который по итогу оказался совершенно не тем, кого она хотела. Американка опубликовала фото питомца в Facebook, и вместо ши-тцу на снимке – собака непонятной породы, пишет Daily Mail.

По словам Мелиссы, а именно так зовут хозяйку, она была рада забрать нового питомца домой, но вместо породистой собаки у нее "неряшливая коричневая дворняжка с мехом, которая выглядит так, будто ее убило током".

При этом она признается, что очень привязалась к малышу.

Так выглядит настоящий ши-тцу бишон

"Маленькому Рузвельту четыре месяца, и он больше похож на ламу, чем на плюшевого мишку, но я все равно люблю его", — написала Мелисса под фотографиями в популярной группе в Facebook. В комментариях она подтвердила, что ее любимая собака должна быть помесью ши-тцу бишон, также известной как шишон. Согласно Daily Paws, этот гибрид нежный, милый и игривый, но требует регулярного ухода, чтобы его мех оставался в чистоте.

Женщина отмечает, что ей не терпится узнать, настоящая ли это порода ее собаки.

"Я думаю, что на данный момент все возможно. Скоро я сделаю ему ДНК-тест", — написала она.

А вот что в итоге получилось Фото: What I Asked For VS What I Got/Facebook

В свою очередь пользователи не смогли удержаться от комментариев.

"Его волосы похожи на Крамера из "Сайнфельда", "Он такой милый неряха!", "Бедный приятель выглядит так же, как я, когда кофе не помогает в драке с четырьмя детьми", "Вас надули, и это очень весело. Вы получили именно то, о чем просили. Генетическая катастрофа", "Похоже, его ударило током", – пишут под публикацией.

Тем временем старшая медсестра и руководитель ветеринарной практики Тесс Нолан посоветовала, каких собак и кому лучше заводить, чтобы не потерпеть разочарования. Например, для тех, кто страдает от аллергии на шерсть, она рекомендует выбрать лабрадуделя или кавуделя.

Ветеринар Тесс Нолан с шишоном

"Все эти гипоаллергенные породы требуют расчесывания и ухода, но не линяют, что является огромным плюсом! Кроме того, они умные, нежные, терпеливые и очень любят детей", – отметила Тесс.

Людям на пенсии лучше приобрести маленьких собачек: шпица или чихуахуа, которые хоть и маленькие, но очень любвеобильные.

А вот для молодых пар Тесс идеальным выбором видит золотистых ретриверов.

"Золотистые ретриверы – такие замечательные питомцы. Они любящие, верные и всегда рядом с вами, им достаточно активности, но они с удовольствием бездельничают по дому в свободное время", – отметила медсестра.

Ранее Фокус писал, что ветеринар рассказала, каких бы собак она никогда не завела дома.