Джонни Депп отложил концерты Hollywood Vampires из-за травмы лодыжки

Звезда "Пиратов Карибского моря" серьезно повредил лодыжку.

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Группа 59-летнего Джонни Деппа, Hollywood Vampires, была вынуждена отложить три запланированных концерта в США из-за травмы лодыжки актера. Об этом группа сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Нам грустно сообщать, что Hollywood Vampires перенесут три даты тура по США на этой неделе, — объявила группа, в состав которой также входят Элис Купер, Джо Перри и Томми Хенриксен. — Джонни получил болезненную травму лодыжки после своих недавних выступлений, и его врач посоветовал ему не путешествовать. Он опустошен таким поворотом событий, но с нетерпением ждет возможности отдохнуть, чтобы все четыре вампира могли показать все, что в их силах, в туре по Европе".

Концерты были назначены на 30 мая, 31 мая и 1 июня в Манчестере, Бостоне и Вефиле, и были перенесены на конец июля.

Группа Hollywood Vampires

Hollywood Vampires — американская рок-группа, созданная в 2015 году Элисом Купером, Джонни Деппом и Джо Перри в память о музыке рок-звезд, погибших во время инцидентов в 1970-х.

Напомним, в Сети "гуляют" фото испорченных зубов Джонни Деппа.

Также Фокус писал о показе нового фильма Джонни Деппа на Каннском кинофестивале-2023.