Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)

Звездная пара состоит в официальном браке 25 лет.

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57-летняя американская модель Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы. Архивными снимками звезда подиумов поделилась на Instagram-странице с 7,6 млн подписчиков.

Мама двоих и предприниматель Рэнди Гербер отметили 25-ю годовщину бракосочетания.

"25 лет назад в этот день мы с Рэнди поженились в клубе Оушен на Багамах. Это была идеальная свадьба, все снятое @arthurelgort. Мы провели прекрасные выходные в окружении семьи и друзей, отмечая нашу любовь друг к другу. Я бы сделала это снова за секунду", — начала легендарная модель.

Также Синди высказалась о двух их детях — сыне Пресли и дочери Кайе.

"Ты был моим лучшим другом и опорой, и я не могу представить жизнь без тебя. С годовщиной @randegerber! 🤍" — завершила Instagram-речь Кроуфорд.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер празднуют 25-ю годовщину бракосочетания

"С годовщиной @cindycrawford @randy.gerber", — написала в комментариях коллега по цеху Синди Наоми Кэмпбелл.

В частности, 57-летняя модель показала, какой букет роз получила от мужа в праздничный день.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер Фото: Скріншот Подарок Синди Кроуфорд Фото: Скріншот

Отметим, что до бракосочетания с Рэнди Синди Кроуфорд была в браке с актером Ричардом Гиром (с 1991 по 1995). Впрочем, от их союза нет наследников. Двое детей модели родились в браке с Гербером.

Напомним, как Синди Кроуфорд отметила День матери 2023 года.

Также Фокус писал о двойном свидании Синди Кроуфорд и ее мужа с Кайей и Остином.