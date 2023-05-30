Шон Пенн сходил на свидание с украинской актрисой (фото)

Голливудского актера, активно поддерживающего Украину, заметили во время романтического ужина с Ольгой Коротяевой, которая родилась в Черкассах.

Related video

62-летний американский актер Шон Пенн отправился на свидание с украинской актрисой. Об этом пишет Hollywood Life.

Бывший муж Мадонны был замечен во время романтического ужина с Ольгой Коротяевой — актрисой украинского происхождения, которая родилась в Черкассах.

62-летний актер фильма "Игра", который был на Каннском кинофестивале в начале этого месяца, был замечен на ужине с Коротяевой в прибрежном японском ресторане Nobu в Малибу.

Она была в черно-серебристом платье с длинными рукавами и высоким разрезом. Папарацци заметили, как они ждали у стоянки, а затем садились в черный автомобиль, которым управлял Пенн.

Актер был одет в черный костюм с классической белой рубашкой и черным галстуком.

Шон Пенн и Ольга Коротяева

Ольга Коротяева – актриса, известная по фильму "Взрыв" (2021).

Это произошло спустя год после того, как Пенн развелся с 31-летней Лейлой Джордж. Как долго Шон и Ольга встречаются, неизвестно. Хотя они не демонстрировали никаких публичных проявлений чувств в Nobu, знаменитости уехали в одной машине вместе.

Шон Пенн и Мадонна Фото: Getty Images

Напомним, Шон Пенн рассказал о своей поездке в РФ.

Также Фокус писал о выходе Шона Пенна на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023.