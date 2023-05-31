31 мая 2023 года: святого Феодота — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся и делать большие покупки.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Феодота. Он жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана. Принял христианство и даже принимал дома верующих, позволял проводить богослужения. Когда-то Феодот узнал, что благочестивых девиц, которые пострадали из-за своей веры, похоронили не по-христиански, решил исправить это, за что был подвергнут смертельным пыткам.

Что нельзя делать 31 мая:

отказывать в помощи нуждающимся.

делать большие покупки;

начинать новые дела.

Народные приметы и поверья:

распустились листья дуба – ждите хороший урожай;

долго кукует кукушка – к теплу;

с земли идет пар – к дождю.

День ангела празднуют:

Давид, Павел, Семен, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра, Клавдия.

Родились в этот день:

1930 год — Клинт Иствуд, американский киноактер и режиссер, обладатель четырех премий "Оскар".

Также в этот день:

1859 год — в Лондоне запускают знаменитые часы Биг Бен на башне парламента;

1868 год — в Париже проходит первая велосипедная гонка;

1870 год — профессор Эдвард Джозеф де Смедт из компании American Asphalt получает патент на асфальт;

1879 год — в Берлине открывают первую в мире электрическую железную дорогу и демонстрируют первый электропоезд;

1894 год — открывают электрический трамвай во Львове;

1988 год — Всемирная организация здравоохранения объявляет 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day).