31 мая 2023 года: святого Феодота — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся и делать большие покупки.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Феодота. Он жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана. Принял христианство и даже принимал дома верующих, позволял проводить богослужения. Когда-то Феодот узнал, что благочестивых девиц, которые пострадали из-за своей веры, похоронили не по-христиански, решил исправить это, за что был подвергнут смертельным пыткам.
Что нельзя делать 31 мая:
- отказывать в помощи нуждающимся.
- делать большие покупки;
- начинать новые дела.
Народные приметы и поверья:
- распустились листья дуба – ждите хороший урожай;
- долго кукует кукушка – к теплу;
- с земли идет пар – к дождю.
День ангела празднуют:
Давид, Павел, Семен, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра, Клавдия.
Родились в этот день:
1930 год — Клинт Иствуд, американский киноактер и режиссер, обладатель четырех премий "Оскар".
Также в этот день:
1859 год — в Лондоне запускают знаменитые часы Биг Бен на башне парламента;
1868 год — в Париже проходит первая велосипедная гонка;
1870 год — профессор Эдвард Джозеф де Смедт из компании American Asphalt получает патент на асфальт;
1879 год — в Берлине открывают первую в мире электрическую железную дорогу и демонстрируют первый электропоезд;
1894 год — открывают электрический трамвай во Львове;
1988 год — Всемирная организация здравоохранения объявляет 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day).