Меган Маркл и принц Гарри готовятся к важному семейному дню

На этой неделе герцог и герцогиня Сассекские отметят второй день рождения дочери Лилибет.

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В последний раз герцога и герцогиню Сассекских видели на публике в начале этого месяца, когда они вместе с матерью Меган Дорией Рэгланд отправились в Нью-Йорк на церемонию вручения наград Woman of Vision Awards 2023, где Маркл была удостоена престижной награды. Об этом пишет Hello.

С тех пор пара не была замечена на публике и, вероятно, проводила семейное время в своем особняке Монтесито. Однако Меган, без сомнения, готовилась к особому событию, которое состоится на этой неделе — второму дню рождения принцессы Лилибет.

Герцогиня известна тем, что тщательно готовится к любому торжеству, и в документальном сериале Netflix "Гарри и Меган" ее часто видели готовящей вечеринки или веселые мероприятия, такие как охота за пасхальными яйцами.

Дни рождения очень важны для Сассексов. Ранее в этом месяце принц Гарри продемонстрировал, насколько важны дни рождения его детей, поскольку на коронации своего отца он присутствовал всего несколько часов и сразу после этого вылетел из Великобритании, чтобы успеть провести время со своим сыном, принцем Арчи, в его четвертый день рождения.

Герцоги Сассекские с детьми Фото: Archewell Foundation

Хотя пара, несомненно, приготовит особый день для своей единственной дочери, он будет сильно отличаться от вечеринки по случаю ее первого дня рождения, которая состоялась в Великобритании.

В 2022 году семья из четырех человек отправилась в Лондон, чтобы принять участие в праздновании платинового юбилея покойной королевы, и Сассексы воспользовались возможностью, чтобы устроить своей дочери интимный пикник на заднем дворе в их доме Frogmore Cottage.

Лишь немногие избранные посетили частное мероприятие, в том числе хорошая подруга Меган и Гарри Мисан Гарриман, которая в этот день сделала первые официальные портреты Лилибет на день рождения.

Принцесса Лилибет Фото: Instagram misanharriman

В то время о семейном событии было мало что известно, однако поклонники смогли рассмотреть невероятно особенный торт ко дню рождения Лилибет. Через несколько дней после вечеринки, пекарь Клэр Птак, которая испекла свадебный торт Гарри и Меган в 2018 году, рассказала, что она создала потрясающий розовый торт для малышки.

"Было очень приятно испечь этот особенный торт на прошлой неделе ко дню рождения Лилибет. Желаю ей счастливого года!", — написала она в своем Instagram.

Клэр поделилась, что приготовила тот же торт с лимоном и бузиной, что и для королевской свадьбы Меган и Гарри, но для маленькой Лили она использовала глазурь из клубничного масляного крема.

Торт для Дня Рождения Лилибет

Еще в декабре, после выхода документального сериала о паре на Netflix, фанаты увидели короткое видео, снятое на частной вечеринке, где Меган помогает Лилибет задуть свечи на ее первом праздничном торте.

После большого дня Лили принц Гарри будет готовиться вернуться в Великобританию, чтобы дать показания относительно своего иска против Mirror Group Newspapers (MGN) по поводу предполагаемого незаконного сбора информации.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл готовят новый удар по королевской семье.