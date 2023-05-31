Меган Маркл і принц Гаррі готуються до важливого сімейного дня

Цього тижня герцог і герцогиня Сассекські відзначать другий день народження доньки Лілібет.

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Востаннє герцога та герцогиню Сассекських бачили на публіці на початку цього місяця, коли вони разом із матір'ю Меган Дорією Регланд вирушили в Нью-Йорк на церемонію вручення нагород Woman of Vision Awards 2023, де Маркл була удостоєна престижної нагороди. Про це пише Hello.

Із того часу пара не була помічена на публіці та, ймовірно, проводила сімейний час у своєму маєтку в Монтесіто. Однак Меган, без сумніву, готувалася до особливої події, яка відбудеться цього тижня, — другого дня народження принцеси Лілібет.

Герцогиня відома тим, що ретельно готується до будь-якої урочистості, і в документальному серіалі Netflix "Гаррі та Меган" її часто бачили під час підготовки до вечірок або веселих заходів, таких як полювання за великодніми яйцями.

Дні народження дуже важливі для Сассексів. Раніше цього місяця принц Гаррі продемонстрував, наскільки важливими є дні народження його дітей, оскільки на коронації свого батька він був присутній лише кілька годин і відразу після цього вилетів із Великобританії, щоб встигнути провести час зі своїм сином, принцом Арчі, у його четвертий день народження.

Герцоги Сасекські з дітьми Фото: Archewell Foundation

Хоча пара, безсумнівно, приготує особливий день для своєї єдиної дочки, він сильно відрізнятиметься від вечірки з нагоди її першого дня народження, що відбулася у Великій Британії.

У 2022 році сім'я з чотирьох людей вирушила в Лондон, щоб узяти участь у святкуванні платинового ювілею покійної королеви, і Сассекси скористалися можливістю влаштувати своїй дочці інтимний пікнік на задньому дворі в їхньому будинку Frogmore Cottage.

Лише небагато обраних відвідали приватний захід, у тому числі хороша подруга Меган і Гаррі Місан Гарріман, яка цього дня зробила перші офіційні портрети Лілібет на день народження.

Принцеса Лілібет Фото: Instagram misanharriman

Тоді про сімейну подію було мало що відомо, проте шанувальники змогли розглянути неймовірно особливий торт до дня народження Лілібет. Через кілька днів після вечірки пекарка Клер Птак, яка спекла весільний торт Гаррі та Меган у 2018 році, розповіла, що вона створила приголомшливий рожевий торт для малюка.

"Було дуже приємно спекти цей особливий торт минулого тижня до дня народження Лілібет. Бажаю їй щасливого року!" — написала вона у своєму Instagram.

Клер поділилася, що приготувала той же торт із лимоном і бузиною, що і для королівського весілля Меган і Гаррі, але для маленької Лілі вона використовувала глазур із полуничного олійного крему.

Торт для дня Народження Лілібет

Ще в грудні, після виходу документального серіалу про пару на Netflix, фанати побачили коротке відео, зняте на приватній вечірці, де Меган допомагає Лілібет задути свічки на першому святковому торті.

Після великого дня Лілі принц Гаррі готуватиметься повернутися до Великобританії, щоб дати свідчення щодо свого позову проти Mirror Group Newspapers (MGN) щодо передбачуваного незаконного збору інформації.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл готують новий удар по королівській родині.