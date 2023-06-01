Джилл Байден посетила свадьбу иорданского принца Хусейна с дочерью и без мужа

В Аммане продолжаются торжества по случаю бракосочетания кронпринца Хусейна и его возлюбленной Раджвы Аль-Саиф.

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На свадьбу наследного принца Иордании собрались политики и представители королевских семей со всего мира. Среди гостей были принц Уильям и Кейт Миддлтон, чей приезд до последнего момента держался в тайне, а также первая леди США Джилл Байден с дочерью эшли Байден. Они прибыли на церемонию последними среди гостей. Об этом пишет APnews.

Свадьба принца Хусейна стала одним из мероприятий, которые посетит первая леди США в рамках своей шестидневной поездки на Ближний Восток, в Северную Африку и Европу.

Встреча Джилл Байден, королевы Рании и короля Абдаллы

Ожидается, что Джилл также посетит Египет, Марокко и Португалию. Это первая подобная поездка первой леди в статусе супруги президента. В феврале она уже побывала в Намибии и Кении.

"Во время своего визита на Ближний Восток и в Северную Африку первая леди продолжит свою работу по расширению прав и возможностей молодежи и подтвердит нашу приверженность укреплению наших партнерских отношений и продвижению наших общих приоритетов в регионе", — сообщили в ее офисе.

Но визит в Иорданию носит явно дружеский характер. Президент Джо Байден и первая леди поддерживают глубокую и давнюю дружбу с родителями наследного принца, королем Абдаллой II и королевой Ранией.

Встреча Джилл Байден, королевы Рании и короля Абдаллы Фото: Скриншот

Когда Джо Байден был вице-президентом, он и король Абдулла часто встречались за завтраком, когда король ездил в Вашингтон, чтобы навестить своего сына Хусейна, тогда еще студента Джорджтаунского университета. Абдалла также посещал Байдена в его доме в Делавэре.

Джилл Байден приехала на свадьбу принца Хусейна с дочерью Эшли Фото: Скриншот

Они встречались как минимум трижды с тех пор, как Байден стал президентом, дважды в Белом доме и один раз в Джидде, Саудовская Аравия.

На свадьбе принца Хусейна Джилл Байден появилась в лаконичном розовом платье с оригинальным вырезом и в компании своей дочери Эшли, известного филантропа и модельера.

Платье от Reem Acra Джилл уже надевала ранее. На официальный прием в Белом доме, устроенный в честь президента Южной Кореи и его супруги.