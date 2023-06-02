Семь ярусов и синие цветы. Как выглядел свадебный торт иорданского принца Хусейна

Кронпринц Иордании Хусейн вчера женился на своей возлюбленной Раджве Аль-Саиф.

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Свадьба наследного принца Иорданию стала главным светским событием этого лета. Ведь на церемонию приехали представители королевских семей со всего мира. А свадебная вечеринка для 1700 гостей была грандиозной. И свадебный торт не разочаровал – он был семиярусным. Об этом пишет Daily Mail.

На свадебной церемонии, которая проходила во саду дворца Захран, присутствовали всего сорок гостей, но среди них были принц Уильям и Кейт Миддлтон, султан Брунея с сыном, король и королева Нидерладов, кронпринц Хокон из Норвегии, первая леди США Джилл Байден с дочерью Эшли и многие другие.

Невеста принца, Раджва Аль-Хусейн, к алтарю шла в лаконичном платье от ливанского бренда Elie Saab и фате, расшитой цветами.

Принц Хусейн и Раджва Аль-Саиф Фото: Instagram Royal Hashemite Court Принц Хусейн и Раджва Аль-Саиф Фото: Instagram queenrania

А после, того, как они прибыли с принцем к месту проведения свадебного приема на винтажном Range Rover 1984 года, изготовленным специально для визита в страну королевы Елизаветы, то Раджва сменила платье. Ее второй свадебный наряд был более нарядным, и его украшала выпуклая аппликация.

Раджва и принц Хусейн явно были в восторге, увидев свой свадебный торт. Он был семиярусным и его украшали синие и сиреневые цветы. Он был таким огромным, что обычный нож с ним бы точно не справился, так что Раджва и принц Хусейн воспользовались саблей.

Принц Хусейн и Раджва Аль-Саиф разрезают свадебный торт Фото: Instagram Royal Hashemite Court

Напомним, свадьба кронпринца состоялась после трудного периода для монархии Иордании, включая публичный раскол между королем и его сводным братом. Так что некоторые комментаторы интерпретировали национальные торжества как способ укрепить общественную поддержку во время постоянных экономических трудностей.

День свадьбы принца был объявлен национальным праздником и по всей Иордании прошли народные гуляния.

О своей помолвке с Раджвой принц Хусейн объявил в сентябре прошлого года. 29-летняя Раджва Аль-Саиф происходит из богатой саудовской семьи, а ее мать – родственница короля Салмана.

Принц Хусейн и Раджва Аль-Саиф Фото: Скриншот

Ее отец — Халед М. Аль-Саиф является генеральным директором Al Saif Group, частной компании с разнообразным портфелем бизнеса в сфере здравоохранения, строительства и безопасности, а также членом правления Саудовско-британского совместного делового совета.

Раджва получила степень в Сиракузском университете в Нью-Йорке и училась в Институте дизайна и мерчандайзинга моды в Лос-Анджелесе после получения среднего образования в Саудовской Аравии. Она работала в архитектурной фирме в Лос-Анджелесе, а в настоящее время работает в студии Designlab Experience в Эр-Рияде.

Наследный принц Хусейн, старший из четырех детей короля Абдаллы и королевы Рании, закончил престижный Джорджтаунский университет в Вашингтоне, и служил в армии после окончания британской военной академии Сандхерст в 2017 году.

В 2015 году он вошел в историю как самый молодой человек, председательствовавший на заседании Совета Безопасности ООН.

В прошлом году он попал в заголовки газет, когда принимал у себя принца Уильяма. Интересно, но кроме дружбы с британской королевской семьей, королева Рания и король Абдалла давно дружат с президентом США Джо Байденом. Они часто ездят к друг другу в гости и Байден даже принимал короля в Белом доме.