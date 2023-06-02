Ева Лонгория вышла в свет в мини-платье со шлейфом (фото)

Знаменитость посетила показ своего будущего фильма.

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48-летняя американская актриса Ева Лонгория вышла в свет в роскошном черном платье. Снимками из недавнего события звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" делится в своем Instagram с более чем 9 млн подписчиков.

Накануне знаменитость прибыла на Международный фестиваль латиноамериканского кино в Лос-Анджелесе на премьеру своей будущей драмы "Flamin' Hot".

Лонгория была в черном мини-платье со шлейфом, которое демонстрировало ее подтянутые ноги. Она добавила своей фигуре дополнительной высоты с помощью пары черных туфель на шпильке с открытым носком и высоким каблуком.

Волосы актрисы были уложены в элегантную прическу. Она еще больше украсила свой вечерний образ парой висячих серебряных сережек.

"Flamin' Hot" – это также режиссерский дебют Лонгории, рассказывающий подлинную историю Ричарда Монтаньеса – дворника, утверждающего, что изобрел Flamin' Hot Cheetos.

"Показ моего фильма @flaminhotmovie на @laliff — это все, о чем я мечтала! Раньше я пробиралась на фестиваль, когда начинала свою карьеру актрисы, а теперь я здесь со своим режиссерским дебютом 🥹Увидеть реакцию моего сообщества, увидеть себя на большом экране было моментом, который я никогда не смогу забыть. Что за ночь! ✨" — прокомментировала Лонгория карусель своих фото.

Ева Лонгория

Напомним, Ева Лонгория присоединилась к Шэрон Стоун на вечеринке.

Также Фокус писал о новой прическе Евы Лонгории.