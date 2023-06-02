Forbes назвал самую богатую актрису в мире

Кроме актерского ремесла, Риз неплохо заработала, благодаря продаже своей успешной продюсерской компании.

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47-летняя актриса и бизнесвумен Риз Уизерспун стала самой богатой в мире актрисой, по версии Forbes. Она заняла 59-е место в общем списке "Самых богатых женщин Америки, добившихся успеха самостоятельно" за 2023 год.

Собственный капитал звезды составляет 440 миллионов долларов, что позволило ей попасть только в нижнюю половину списка из 100 богатых женщин, однако актриса стала единственной в категории "развлечения".

Среди других перечисленных женщин были телесценаристка Шонда Раймс, комик Эллен ДеДженерес, певицы Тейлор Свифт, Рианна и Мадонна. Хотя все четверо последних и раньше снимались в кино, их основной профессией не было актерское мастерство.

Риз Уизерспун Фото: Getty Images

В остальную часть списка, возглавляемую бизнес-леди Дайан Хендрикс с состоянием в 15 миллиардов долларов, вошли женщины в сфере моды, здравоохранения, технологий и т. д.

Уизерспун наиболее известна тем, что за свою многолетнюю карьеру снялась в ряде фильмов, получивших признание критиков, таких как "Человек на Луне" (1991), "Плезантвиль" (1998), "Выборы" (1999) и "Дикая" (2014). .

Она также входит в число самых высокооплачиваемых актрис-женщин в индустрии, заработав колоссальные 35 миллионов долларов в 2023 году, согласно веб-сайту Women in the World.

Немалую часть состояния ей принесла продажа ее продюсерской компании Hello Sunshine в 2021 году по сделке на сумму 900 миллионов долларов. Риз основала ее в 2016 году с намерением рассказывать истории о женщинах, чтобы "изменить то, как все женщины воспринимаются в СМИ". Главные хиты – "Большая маленькая ложь", "Повсюду тлеют пожары" и "Утреннее шоу". Причем в каждом из этих сериалов снялась сама Уизерспун. Несмотря на продажу, она по-прежнему владеет 18% акции компании.

Ранее Фокус писал, что Риз подала на развод с мужем после 12 лет брака.