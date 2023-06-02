Эксперты объяснили, почему собаки не любят объятий, и чем это опасно

Чаще всего собака, которая позволяет себя обнимать, терпит это только ради своего хозяина. В природе этим животным объятия чужды.

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Психолог Стэнли Корен в интервью Psychology Today рассказал, что большинство собак расстраиваются, когда их обнимают, поскольку такое действие человека их обездвиживает.

Стэнли ранее проанализировал 250 снимков, где люди обнимают собак, и обнаружил, что более 80% фотографий демонстрировали стресс или тревогу. Он считает, что на стресс может указывать то, что собака опускает уши, закрывает глаза или отворачивается от источника беспокойства. Корен советует придумать другой способ проявить любовь к своим питомцам: похлопыванием, добрым словом и, возможно, угощением

Профессионалы утверждают, что объятия с собакой могут иметь противоположный эффект, вызывая у животного стресс и агрессию. Собаки чувствуют себя беззащитными, когда их обнимают, им некомфортно и беспокойно. Чем дольше и чем крепче человек обнимает собаку, тем уровень стресса животного продолжает расти, что может обернуться рычанием, лаем, а в крайних случаях – и укусами.

"Да, ваша собака может прыгнуть к вам на колени, поцеловать вас в лицо и попросить вас погладить ее живот. Но это не "обниматься". По моему опыту, многим собакам не нравится, когда человек одной или обеими руками пытается обхватить ее, чтобы обнять, и сжимает животное. Это объятия, о которых мы говорим", – пишет в своем блоге "Другой конец поводка" сертифицированный специалист по прикладному поведению животных Патрисия МакКоннелл.

Вместо объятий, собаку можно просто погладить Фото: CNN

А Лорен Новак, основатель Behavior Vets, и вовсе утверждает, что собаки, которые любят объятия, на самом деле – редкость.

Эксперт по поведению животных Стефани Жибо привела пример, хорошо объясняющий, что же именно настораживает собак во время объятий.

"Если вы посмотрите, как взаимодействуют собаки, вы заметите, что они не обнимают друг друга. Они могут прижать друг друга к земле, но только в одном из двух контекстов: в соревнованиях или в реальной драке. Итак, когда вы обнимаете собаку, она не понимает, что вы пытаетесь сказать. По сути, вы их ловите. Они не могут убежать от всего, что их пугает или заставляет чувствовать себя некомфортно в ваших объятиях. А поскольку объятия часто сопровождаются прямым взглядом и приближением вашего лица к собаке, они также могут интерпретировать ваши действия как агрессивные или угрожающие. Неудивительно, что им не нравится сжимающее ощущение объятий", – подчеркнула она.

Ранее Фокус писал, что ветеринар назвала породы собак, которые бы она не завела.