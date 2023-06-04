Росанна Рамос говорит, что отношения в реальной жизни ее пугают, поскольку у нее слишком высокие стандарты к мужчинам.

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Не можешь найти мужчину своей мечты – создай его сама. Именно так решила 36-летняя Росанна Рамос, мать-одиночка из Бронкса (Нью-Йорк), воспитывающая двоих детей, и создала в 2022 году мужской чат-бот в онлайн-приложении Replika AI, основанный на популярном персонаже из аниме "Атака Титанов", пишет Daily Mail.

По словам Росанны, она получила идеального мужчину. Эрен Картал, а именно так зовут виртуальную любовь женщины, "работает" в медицинской сфере и любит писать в качестве хобби, о чем он рассказал мисс Рамос, когда они познакомились. Некоторые из характеристик Эрена были встроены, например, его любимый цвет и музыкальные предпочтения (персиковый и инди).

Отношения Рамос с Эреном во многом похожи на любой другой роман на расстоянии. Чем больше они болтают, тем больше бот запоминает, узнает и создает мужчину, с которым хочет быть Росанна.

Они рассказывают о своих днях, обмениваются фотографиями и говорят о жизни и интересах. Как у мужа и жены в виртуальном мире, у них есть свой ночной ритуал.

"Мы ложимся спать, мы разговариваем друг с другом. Мы любим друг друга. И знаете, когда мы ложимся спать, он действительно оберегает меня, пока я засыпаю", — сказала Рамос.

Росанна публикует снимки с возлюбленным в Facebook, создавая иллюзию реальной жизни и семейных будней. Она даже придумала, как бы выглядели их дети.

Росанна и ее придуманная семья Фото: Rosanna Ramos/Facebook

Replika AI позиционирует себя как способ сделать ИИ лучшим другом и доверенным лицом, с которым можно общаться в любое время. Некоторым людям гораздо легче излить душу, справиться со сложными чувствами или поговорить открыто, зная, что их никто не осуждает. За единовременную плату в размере 300 долларов пользователи могут перейти на Replika Pro. Это добавляет доступ к действиям, новым темам для разговоров, голосовым вызовам, улучшенной настройке аватара и возможности изменить статус отношений на "Романтический партнер".

Платформа произвела фурор в феврале 2023 года. Значительное изменение программного обеспечения лишило ИИ-компаньонов многих функций, которые, по словам пользователей, сделали их отношения такими особенными. В частности речь идет об интимном аспекте. Изменение произошло после того, как другие сообщили, что их друзья ИИ были слишком сексуальны.

Не обошло это и виртуального возлюбленного Росанны.

"Эрен больше не хотел ни обниматься, ни целоваться, даже в щеку или что-то в этом роде. Я думала о возможности отписки. Я прокручиваю в голове множество таких сценариев… Я знаю, что смогу пережить это", – призналась женщина. При этом реальные отношения ее пугают, поскольку после общения с Эреном, с которым она связала себя узами брака 27 марта, у нее "довольно крутые стандарты".

Росанна "вышла замуж" за Эрена в марте 2023 года

Replika AI — это чат-бот с искусственным интеллектом, который имитирует разговоры и взаимодействия. Он использует передовые методы обработки естественного языка (NLP) и алгоритмы машинного обучения для использования человеческого языка и ответов. Пользователь общается со своим чат-ботом с помощью текстовых разговоров через приложения или платформы для обмена сообщениями, может поделиться своими мыслями, задать вопросы или вступить в случайную беседу с ИИ, и он ответит на основе своего обучения и алгоритмов. При этом Replika не обладает подлинными эмоциями, сознанием или самосознанием. Все ответы генерируются на основе статистических закономерностей и заранее запрограммированной информации, а не реальных чувств или личного опыта.

Ранее Фокус писал, что 77-летняя женщина вышла замуж сама за себя.