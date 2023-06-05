75-летняя мать Илона Маска примерила роскошные кутюрные наряды с разрезами и декольте

Фотосессия проходила на Санторини, и этот остров покорил Мэй Маск,

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Мать миллиардера Илона Маска, Мэй Маск, в своем возрасте – абсолютно самодостаточная и успешная. Она активно снимается для всевозможных журналов, участвует в шоу, продвигает свою книгу и продолжает практиковать как диетолог. Недавно женщина стала героиней нового номера греческого InStyle.

Возрастная модель примерила роскошные кутюрные наряды от Lena Erziak и Caviar Couture, которые для нее выбрал стилист Себастьян Вьенн. Шикарные вечерние платья, ансамбли с многослойными юбками, перьями, интересной драпировкой, с очень смелыми вырезами и декольте, открытыми плечами для съемок на острове Санторини привезли из Парижа, выбрав лучшее из коллекций 2023 года. Снимал американку известный фэшн-фотограф Грэгг Александр, а интервьюировала Ада Илиопулу.

Мэй поделилась в своих социальных сетях потрясающим изображением обложки и написала:

"Мне очень нравится моя новая обложка журнала InStyle в Греции".

Санторини, где проходила съемка, Маск назвала "одним из самых удивительных греческих островов в мире", и это был "невероятный опыт!".

Модельная карьера Мэй длится уже более 50 лет. Она появлялась на обложках журналов, в том числе журнала о здоровье Time, международных выпусков Vogue, Sport Illustrated Swimsuit Issue и многих других.

Ранее Фокус писал, что Мэй Маск попросила людей не быть злыми по отношению к ее "гениальному сыну".