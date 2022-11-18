Мэй Маск попросила людей не быть злыми с ее "гениальным сыном"

Мама основателя SpaceX встала на защиту сына после очередного шквала критики.

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74-летняя Мэй Маск рассказала журналистам BBC об своем сыне и о волне критики после ряда преобразований, запущенных Илоном Маском в недавно приобретенном им Twitter. Об этом сообщает Мirror.

Маск раскритиковала хейтеров своего сына и сказала, что всегда знала, о том, что ее сын растет гениальным.

С момента покупки Twitter, Илон Маск столкнулся с двумя волнами критики. Первая стала реакцией на введение новых функций в Twitter, в том числе заветной синей галочки, которая стала доступна всем, кто заплатит за нее.

Эта функция ранее использовалась для идентификации "известных" людей, общественных деятелей и брендов, чтобы показать, что их учетная запись является подлинной. После нововведений Маска любой, кто хочет платить ежемесячную подписку, вскоре смог бы применить "синюю галочку" к своей странице. Функция была запущена, но воспринята резко негативно и вскоре отозвана.

Вторым этапом деятельности миллиардера в Twitter стали массовые увольнения сотрудников по всему миру. Некоторые сотрудники проснулись и обнаружили, что их ноутбуки удаленно стерты, а их доступ к корпоративным системам заблокирован.

В служебной записке им было сказано идти домой, если они направляются на работу, поскольку их пропуска не будут работать.

Но для мамы основателя SpaceX все это не имеет особого значения.

"Я рада сообщить, что SpaceX и Tesla находятся в руках моего блестящего сына, правда, гениального, сына, — объяснила она и добавила — хотя мы восхищаемся им за его гениальность, мы не хотим быть им, потому что в этих компаниях его очень ненавидят".

Интервью BBC она закончила искренней просьбой к людям, особенно к представителям СМИ, "перестать быть с ним злыми".

Напомним, Мэй Маск тесно связана со своим 51-летним сыном и считает его самым важным человеком. "Он очень милый, добрый и вдумчивый", — ответила Мэй, когда ее спросили, что людей может в нем удивить.