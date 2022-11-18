Мей Маск попросила людей не бути злими з її "геніальним сином"

Мама засновника SpaceX стала на захист сина після чергового шквалу критики.

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74-річна Мей Маск розповіла журналістам BBC про свого сина та про хвилю критики після низки перетворень, запущених Ілоном Маском у нещодавно придбаному ним Twitter. Про це повідомляє Mirror.

Маск розкритикувала хейтерів свого сина та сказала, що завжди знала про те, що її син росте геніальним.

Із моменту покупки Twitter Ілон Маск зіштовхнувся з двома хвилями критики. Перша стала реакцією на введення нових функцій у Twitter, у тому числі заповітної синьої галочки, яка стала доступною всім, хто заплатить за неї.

Ця функція раніше використовувалася для ідентифікації "відомих" людей, громадських діячів і брендів, щоб показати, що їхній обліковий запис є справжнім. Після нововведень Маска будь-хто, хто хоче платити щомісячну передплату, незабаром зміг би застосувати "синю галочку" до своєї сторінки. Функцію було запущено, але її сприйняли різко негативно, тому її незабаром відкликали.

Другим етапом діяльності мільярдера у Twitter стали масові звільнення співробітників по всьому світу. Деякі співробітники прокинулися та виявили, що їхні ноутбуки віддалено видалені, а їхній доступ до корпоративних систем заблоковано.

У службовій записці їм було сказано йти додому, якщо вони прямують на роботу, оскільки їх перепустки не працюватимуть.

Але для мами засновника SpaceX усе це не має особливого значення.

"Я рада повідомити, що SpaceX і Tesla перебувають у руках мого блискучого сина, щоправда, геніального, сина, — пояснила вона й додала: — Хоча ми захоплюємося ним за його геніальність, ми не хочемо бути ним, тому що в цих компаніях його дуже ненавидять".

Інтерв'ю ВВС вона закінчила щирим проханням до людей, особливо до представників ЗМІ, "перестати бути з ним злими".

Нагадаємо, Мей Маск тісно пов'язана зі своїм 51-річним сином і вважає його найважливішою людиною. "Він дуже милий, добрий і вдумливий", — відповіла Мей, коли її спитали, що людей може в ньому здивувати.