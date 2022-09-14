Мей Маск розповіла про свого "милого і доброго" сина Ілона Маска і закликала "не жити в злиднях"

Мей Маск дуже близька зі своїм сином-мільярдером та винахідником

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Мей Маск детально розповіла про свої стосунки із сином Ілоном Маском в інтерв'ю для американського видання E! News. Варто зазначити, що інтерв'ю відбулося під час церемонії нагородження Fashion Media Awards Daily Front Row.

Мей Маск тісно пов'язана зі своїм 51-річним сином і вважає його найважливішою людиною. "Він дуже милий, добрий і вдумливий", — відповіла Мей, коли її спитали, що людей може в ньому здивувати. Вона наголосила, що Ілон хотів бути з нею, але поїхав у справах до Марокко.

Фото: Getty Images

Також Мей Маск поділилася секретами успіху. У свої 74 роки Мей ясно дає зрозуміти, що ніколи не пізно слідувати за мрією. Мей почала працювати моделлю у віці 15 років, а коли їй виповнилося 18, викликала фурор, вперше з'явився на подіумі і в друкованій пресі. Мей не раз була на обкладинках Women's Day, Sports Illustrated Swimsuit Issue та інших видань.

Але, попри багаторічну кар'єру, визнання у сфері дієтології здивувало жінку. "Я ніколи не очікувала, що це станеться, як дієтологиня, я допоможу людям добре харчуватися, щоб вони могли бути здоровішими", — наголошує Мей, що може бути корисна для жінок різного віку.

Коли Мей запитали, який у неї девіз, щоб добиватися того, чого вона хоче в житті, жінка відповіла: "Моя мантра: ви повинні отримувати задоволення від того, що робите. Особисте життя та ділове життя". Потім додала: "А якщо ні? То змініть це. Страшно змінюватися, адже ви не знаєте, що станеться. Але ви не можете жити у злиднях все своє життя".

[ + – ] Мей Маск з Ілоном Маском Фото: Maye Musk/Facebook

Нагадаємо, раніше Ілон Маск вирішив сісти на дієту після того, як фото в плавках на борту яхти обійшли всі таблоїди. Виявилося, що мільярдер болісно сприйняв критику над його тілом і вирішив скинути кілька кілограмів.