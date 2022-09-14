Мэй Маск рассказала о своем "милом и добром" сыне Илоне Маске и призвала "не жить в нищете"

Мэй Маск очень близка со своим сыном-миллирадером и изобретателем

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Мэй Маск подробно рассказала о своих отношениях с сыном Илоном Маском в интервью для американского издания E! News. Стоит отметить, что интервью состоялось во время церемонии награждения Fashion Media Awards Daily Front Row.

Мэй Маск тесно связана со своим 51-летним сыном и считает его самым важным человеком. "Он очень милый, добрый и вдумчивый", — ответила Мэй, когда ее спросили, что людей может в нем удивить. Она отметила, что Илон хотел быть с ней, но уехал по делам в Марокко.

Фото: Getty Images

Также Мэй Маск поделилась секретами успеха. В свои 74 года Мэй ясно дает понять, что никогда не поздно следовать за своей мечтой. Мэй начала работать моделью в возрасте 15 лет, а когда ей исполнилось 18, произвела фурор впервые появившись на подиуме и в печатной прессе. Мэй не раз была на обложках Women's Day, Sports Illustrated Swimsuit Issue и других изданий.

Но, несмотря на многолетнюю карьеру, признание в сфере диетологии удивило женщину. "Я никогда не ожидала, что это произойдет, как диетолог, я помогу людям хорошо питаться, чтобы они могли быть более здоровыми", — подчеркивает, что может быть полезна для женщин всех возрастов.

Когда Мэй спросили, какой у нее девиз, чтобы добиваться того, чего она хочет в жизни, женщина ответила: "Моя мантра: вы должны получать удовольствие от того, что делаете. Личная жизнь и деловая жизнь". Затем добавила: "А если нет? То измените это. Страшно меняться, ведь вы не знаете, что произойдет. Но вы не можете жить в нищете всю свою жизнь".

[ + – ] Мэй Маск с Илоном Маском Фото: Maye Musk/Facebook

Напомним, ранее Илон Маск решил сесть на диету, после того, как фото в плавках на борту яхты обошли все таблоиды. Оказалось, что миллиардер болезненно воспринял критику над его телом и решил сбросить несколько килограмм.