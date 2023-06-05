Галь Гадот в образе total black отправилась на свидание с мужем (фото)

Галь Гадот и ее муж сходили поужинать в Западном Голливуде.

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38-летняя израильская актриса Галь Гадот отправилась на ужин со своим мужем, 48-летним израильским бизнесменом Джароном Варсано в элегантном наряде. Супруги провели время с друзьями в итальянском ресторане Madeo в Западном Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Чудо-женщины" выглядела шикарно в широких черных брюках, черном блейзере и облегающем черном топе с глубоким вырезом. Образ total black – это классика, которая всегда выглядит элегантно и модно. Мама троих детей собрала свои темные волосы в гладкий низкий хвост и несла крошечную сумочку. Свой образ Гадот дополнила сандалями с ремешками.

Наряд Джарона гармонировал с нарядом его жены. Он был одет в черный свитер с круглым вырезом и черные брюки.

Напомним, на прошлой неделе Галь Гадот провела с семьей праздничные выходные, посвященные Дню памяти. Звезду заметили во время обеда в баре Pitti в Нью-Йорке со своими двумя старшими дочками — Альмой и Майей. Актриса также воспитывает с мужем младшую дочь Даниэллу, которой в конце июня исполняется два года.

Также Фокус писал, что Галь Гадот посетила церемонию перерезания ленточки в реконструированном магазине Tiffany & Co в центре Нью-Йорка. Она позировала рядом с 30-летним Александром Арно, сыном 74-летнего французского бизнес-магната Бернара Арно.