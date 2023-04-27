Галь Гадот и Александр Арно посетили церемонию открытия магазина Tiffany & Co

Галь Гадот является амбассадором компании Tiffany & Co.

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37-летняя израильская актриса Галь Гадот посетила церемонию перерезания ленточки в реконструированном магазине Tiffany & Co в центре Нью-Йорка. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Чудо-женщины" была одета в бежевое пальто поверх костюма цвета слоновой кости с черным поясом, который подходил к ее высоким каблукам. Красавица-брюнетка блистала в украшениях Tiffany & Co из желтого золота и бриллиантов.

Гадот позировала рядом с 30-летним Александром Арно, сыном 74-летнего французского бизнес-магната Бернара Арно.

По данным Forbes, семья Арно, управляющая империей LVMH, является самой богатой в мире, ее состояние превышает 200 миллиардов долларов. С тех пор, как Александр вступил во владение, он привлек больше актрис для рекламных кампаний Tiffany & Co. Ранее бренд работал с моделями.

Александр — один из самых молодых руководителей индустрии моды. В 25 лет он руководил брендом роскошных чемоданов Rimowa, особенно известным среди знаменитостей. Сейчас он исполнительный вице-президент по продуктам и коммуникациям Tiffany & Co.

Событием стало повторное открытие знаменитого нью-йоркского флагманского магазина Tiffany & Co The Landmark. Александр позаботился о том, чтобы его увидели рядом с Гадот, и даже сам перерезал голубую ленточку.

В середине апреля Галь Гадот снялась в яркой новой рекламной кампании легендарного ювелирного дома Tiffany & Co.

Напомним, власти Кувейта запретили показывать в кинотеатрах страны голливудский фильм "Смерть на Ниле" из-за участия в нем актрисы Галь Гадот.

Также Фокус писал, что Галь Гадот воскреснет в одной из самых популярных франшиз Голливуда.