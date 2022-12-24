Галь Гадот воскреснет в одной из самых популярных франшиз Голливуда

Знаменитость возвращается во франшизу фильма "Форсаж" после десятилетнего перерыва.

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37-летняя израильская актриса повторит свою роль Жизель Яшар в фильме "Форсаж X", премьера которого состоится в мае 2023 года. Об этом сообщает The Direct.

Гадот дебютировала в "семейной" саге в "Форсаже 4" и затем появилась еще в двух частях. При этом в результате событий "Форсажа 6" ее героиня погибла, пытаясь спасти Хана, который также считался погибшим по сюжету серии, но затем вернулся в девятом фильме.

Пока неясно, как сценаристы планируют ее возвращение.

[ + – ] Галь Гадот в фильме "Чудо-женщина" Фото: vanityfair.com

Отмечается, что эта роль помогла Гадот начать актерскую карьеру.

Напомним, что израильская актриса сыграла Чудо-женщину в фильмах 2017 и 2020 годов. В конце 2020-го Warner Bros. объявила, что ускорит выпуск третьего фильма "Чудо-женщина" с Гадот в главной роли.

Но ранее в этом месяце появились новости о том, что студия отказалась от третьей части на фоне изменений в подходе к вселенной DC Comics. Эта новость была опубликована в издании Variety, которое тесно связанно с индустрией.

Также Фокус писал, что власти Кувейта запретили показывать в кинотеатрах страны голливудский фильм "Смерть на Ниле" из-за участия в нем актрисы Галь Гадот.