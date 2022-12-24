Галь Гадот воскресне в одній із найпопулярніших франшиз Голлівуду

Знаменитість повертається у франшизу фільму "Форсаж" після десятирічної перерви.

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37-річна ізраїльська акторка повторить свою роль Жизель Яшар у фільмі "Форсаж X", прем'єра якого відбудеться в травні 2023 року. Про це повідомляє The Direct.

Гадот дебютувала в "сімейній" сазі у "Форсажі 4" й потім з'явилася ще у двох частинах. До того ж у результаті подій "Форсажу 6" її героїня загинула, намагаючись врятувати Хана, який також вважався загиблим за сюжетом серії, але потім повернувся в дев'ятий фільм.

Поки що неясно, як сценаристи планують її повернення.

[ + – ] Галь Гадот у фільмі "Диво-жінка" Фото: vanityfair.com

Зазначається, що ця роль допомогла Гадот розпочати акторську кар'єру.

Нагадаємо, що ізраїльська акторка зіграла Диво-жінку у фільмах 2017 та 2020 років. Наприкінці 2020-го Warner Bros. оголосила, що прискорить випуск третього фільму "Диво-жінка" з Гадот у головній ролі.

Але раніше цього місяця з'явилися новини про те, що студія відмовилася від третьої частини на тлі змін у підході до всесвіту DC Comics. Ця новина була опублікована у виданні Variety, яке тісно пов'язане з індустрією.

Також Фокус писав, що влада Кувейту заборонила показувати в кінотеатрах країни голлівудський фільм "Смерть на Нілі" через участь у ньому акторки Галь Гадот.