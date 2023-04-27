Ґаль Ґадот та Олександр Арно відвідали церемонію відкриття магазину Tiffany & Co
Ґаль Ґадот є амбасадоркою компанії Tiffany & Co.
37-річна ізраїльська акторка Ґаль Ґадот відвідала церемонію перерізання стрічки у реконструйованому магазині Tiffany & Co у центрі Нью-Йорка. Про це пише Daily Mail.
Зірка "Чудо-жінки" була одягнена у бежеве пальто поверх костюма кольору слонової кістки з чорним поясом, що підходив до її високих підборів. Красуня-брюнетка блищала в прикрасах Tiffany & Co із жовтого золота та діамантів.
Ґадот позувала поряд із 30-річним Олександром Арно, сином 74-річного французького бізнес-магната Бернара Арно.
За даними Forbes, родина Арно, що керує імперією LVMH, є найбагатшою у світі, її статки перевищують 200 мільярдів доларів. Відколи Олександр вступив у володіння, він залучив більше акторок для рекламних кампаній Tiffany & Co. Раніше бренд працював із моделями.
Олександр — один із наймолодших керівників індустрії моди. У 25 років він керував брендом розкішних валіз Rimowa, особливо відомим серед знаменитостей. Зараз він виконавчий віце-президент з продуктів та комунікацій Tiffany & Co.
Подією стало повторне відкриття знаменитого нью-йоркського флагманського магазину Tiffany&Co The Landmark. Олександр подбав про те, щоб його побачили поряд із Ґадот, і навіть сам перерізав блакитну стрічку.
У середині квітня Ґаль Ґадот знялася у яскравій новій рекламній кампанії легендарного ювелірного будинку Tiffany&Co.
Нагадаємо, влада Кувейту заборонила показувати в кінотеатрах країни голлівудський фільм "Смерть на Нілі" через участь у ньому акторки Ґаль Ґадот.
Також Фокус писав, що Ґаль Ґадот воскресне в одній із найпопулярніших франшиз Голлівуду.