6 июня 2023 года: преподобного Симеона Столпника — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя заниматься тяжелой домашней работой и жаловаться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Симеона Столпника. Симеон родился после долгих молитв его матери, которая поклялась отдать ребенка на служение Господу. В юности Симеон остался сиротой, а после увидел видение, после которого пошел в монастырь и подвизался на столпе. Он отчаянно боролся с греховными мыслями, соблазнами и страстями, пребывая все время в молитве. За это Симеон получил от Господа дар чудотворения и прозорливости.
Также 6 июня в Украине празднуют День журналиста.
Что нельзя делать 6 июня:
- заниматься тяжелой домашней работой;
- жаловаться, даже самым близким;
- желать другим людям зла;
- давать взаймы денег.
Народные приметы и поверья:
- ярко светит солнце — к урожайному лету;
- много птиц — к хорошей погоде;
- низко летают птицы — летом будет много дождей;
- идет дождь — осенью будет много грибов.
День ангела празднуют:
Иван, Никита, Семен, Степан (Стефан), Федор, Елена
Родились в этот день:
1599 год — Диего Веласкес (ум. 1660), испанский художник;
1889 год – украинско-американский инженер (авиаконструктор) и предприниматель, уроженец Киева Игорь Сикорский.
Также в этот день:
1683 год — в Оксфорде открыли первый в мире публичный музей;
1882 год — ньюйоркец Генри Сили получает патент на электрический утюг;
1925 год — основана автомобильная корпорация "Chrysler";
1933 год — в США открылся первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля;
1944 год — в Западной Европе открыли Второй фронт: на Севере Франции началась высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции;
1981 год — зарегистрированы первые больные СПИДом;
1990 год — Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил патриархат УАПЦ и избрал митрополита Мстислава первым патриархом Украинской автокефальной православной церкви.