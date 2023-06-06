6 июня 2023 года: преподобного Симеона Столпника — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя заниматься тяжелой домашней работой и жаловаться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Симеона Столпника. Симеон родился после долгих молитв его матери, которая поклялась отдать ребенка на служение Господу. В юности Симеон остался сиротой, а после увидел видение, после которого пошел в монастырь и подвизался на столпе. Он отчаянно боролся с греховными мыслями, соблазнами и страстями, пребывая все время в молитве. За это Симеон получил от Господа дар чудотворения и прозорливости.

Также 6 июня в Украине празднуют День журналиста.

Что нельзя делать 6 июня:

заниматься тяжелой домашней работой;

жаловаться, даже самым близким;

желать другим людям зла;

давать взаймы денег.

Народные приметы и поверья:

ярко светит солнце — к урожайному лету;

много птиц — к хорошей погоде;

низко летают птицы — летом будет много дождей;

идет дождь — осенью будет много грибов.

День ангела празднуют:

Иван, Никита, Семен, Степан (Стефан), Федор, Елена

Родились в этот день:

1599 год — Диего Веласкес (ум. 1660), испанский художник;

1889 год – украинско-американский инженер (авиаконструктор) и предприниматель, уроженец Киева Игорь Сикорский.

Также в этот день:

1683 год — в Оксфорде открыли первый в мире публичный музей;

1882 год — ньюйоркец Генри Сили получает патент на электрический утюг;

1925 год — основана автомобильная корпорация "Chrysler";

1933 год — в США открылся первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля;

1944 год — в Западной Европе открыли Второй фронт: на Севере Франции началась высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции;

1981 год — зарегистрированы первые больные СПИДом;

1990 год — Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил патриархат УАПЦ и избрал митрополита Мстислава первым патриархом Украинской автокефальной православной церкви.