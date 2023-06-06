Тейлор Свифт разошлась с бойфрендом: в чем причина

Об отношениях артистки и фронтмена группы "The 1975" Мэтти Хили стало известно только весной 2023.

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33-летняя американская певица Тейлор Свифт разошлась со своим бойфрендом, музыкантом Мэтти Хили. Об этом пишет ЕТ.

"Тейлор и Мэтти разошлись. Они оба очень заняты и поняли, что на самом деле не совместимы друг с другом", — рассказывает источник, добавляя, что друзья певицы хотят для нее лучшего и не шокированы тем, что ее новые отношения закончились.

Впервые звезду сцены заподозрили в новом романе с 34-летним фронтменом группы "The 1975" Мэтти Хили, когда его заметили на остановке в Нэшвилле во время мирового тура Тейлор Свифт "Eras Tour" в мае 2023 года.

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

"Тэйлор и Мэтти нравятся друг другу", — сообщил источник вскоре после этого. "Тэйлор влюблена в Мэтти, и они классно проводят время вместе. Мэтти также считает, что Тейлор прекрасна и невероятно талантлива. Раньше они встречались недолго".

Мэтти Хили

За несколько недель до этого артистка закончила свои шестилетние отношения с актером Джо Элвином. Звездная пара не "выносила грязное белье" на публику, ограничившись рассказами инсайдеров о несовместимости рабочих графиков.

Напомним, Райан Рейнольдс потролил уже бывшего возлюбленного Тейлор Свифт.

Также Фокус писал о комфортном образе на лето 2023 от Тейлор Свифт.