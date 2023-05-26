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Стиль жизни

Тейлор Свифт показала комфортный костюм на лето 2023 (фото)

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Фото: Getty Images | Тейлор Свифт

Тейлор Свифт провела время с новым бойфрендом.

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33-летняя американская певица Тейлор Свифт продемонстрировала легкий летний костюм. Знаменитость заметили, когда она покидала музыкальную студию в Нью-Йорке с бойфрендом, 34-летним фронтменом группы "The 1975" Мэттом Хили. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда показала пресс в белом кружевном топе с глубоким вырезом и соответствующей юбке. Она дополнила образ коричневой сумкой и коричневыми босоножками с прозрачными ремешками, и сделала макияж с ярко-красной помадой.

Тем временем Мэтти был одет в черную куртку, мешковатые спортивные штаны и коричневые ботинки. Солнцезащитные очки завершили образ музыканта.

Звездная пара была в компании 28-летней Фиби Бриджерс, 28-летней Маргарет Куэлли и 34-летней Зои Кравиц. Группа направилась в клуб только для членов Zero Bond, где зрители увидели позже, как Тейлор и Мэтт целуются.

Напомним, Тейлор Свифт заметили, когда она направлялась на ужин со своими друзьями Райаном Рейнольдсом и Блейк Лайвли. Трио отправилось в Casa Cipriani в центре Манхэттена, лишь спустя несколько недель после того, как Свифт рассталась с давним возлюбленным Джо Элвином после шести лет отношений.

Ранее Фокус писал, что известно о новом романе Тейлор Свифт.