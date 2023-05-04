У Тейлор Свифт новый роман: кто избранник звезды (фото)

Недавно Тейлор разошлась с актером Джо Элвином после шести лет отношений.

Related video

У 33-летней американской певицы Тейлор Свифт новый роман. Об этом пишет The Sun.

Артистка после громкого расставания с актером Джо Элвином начала встречаться с другим британцем — фронтменом группы "The 1975" Мэтти Хили.

Свифт и Хили готовы обнародовать свои отношения в Нэшвилле, штат Теннесси, где американская звезда сцены выступает в эти выходные.

Это произошло через месяц после того, как стало известно, что Тейлор закончила многолетний роман с актером Джо Элвином.

Мэтти Хили

Источник, близкий к Тейлор, сообщил: "Она и Мэтти безумно влюблены. Это супер-рано, но это хорошо. Они впервые встречались, очень коротко, почти десять лет назад, но время просто не подошло".

"Тейлор и Джо фактически разошлись еще в феврале", — объяснили инсайдеры скорую "замену Элвина".

"И Мэтти, и Тейлор были в турне в последние несколько недель, поэтому им пришлось много общаться и отправлять сообщения, но она не может дождаться, чтобы увидеть его снова".

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

"Но как две международные мегазвезды, они лучше, чем кто-либо, понимают давление работы друг друга и невероятно поддерживают свою карьеру".

В частности, друзья артистки считают, что она не хочет скрывать эти отношения, а планирует сделать роман как можно публичным.

Напомним, после расставания Тейлор Свифт проводила время в компании Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса.

Также Фокус писал о расставании Тейлор Свифт и Джо Элвина.