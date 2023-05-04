У Тейлор Свіфт новий роман: хто обранець зірки (фото)

Нещодавно Тейлор розійшлася з актором Джо Елвіном після шести років стосунків.

Related video

У 33-річної американської співачки Тейлор Свіфт новий роман. Про це пише The Sun.

Артистка після гучного розставання з актором Джо Елвіном почала зустрічатися з іншим британцем — фронтменом гурту "The 1975" Метті Гілі.

Свіфт і Гілі готові оприлюднити свої стосунки у Нешвіллі, штат Теннессі, де американська зірка сцени виступає цими вихідними.

Це сталося через місяць після того, як стало відомо, що Тейлор закінчили багаторічний роман з актором Джо Елвіном.

Метті Гілі

Джерело, близьке до Тейлора, повідомило: "Вона та Метті шалено закохані. Це супер-рано, але це добре. Вони вперше зустрічалися, дуже коротко, майже десять років тому, але час просто не підійшов".

"Тейлор і Джо фактично розійшлися ще в лютому", — пояснили інсайдери швидку "заміну Елвіна".

"І Метті, і Тейлор були в турне протягом останніх кількох тижнів, тож їм довелося багато спілкуватись і надсилати повідомлення, але вона не може дочекатися, щоб побачити його знову".

Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

"Але як дві міжнародні мегазірки, вони краще, ніж будь-хто, розуміють тиск роботи одне одного і неймовірно підтримують свою кар’єру".

Зокрема друзі артистки вважають, що вона не хоче приховувати ці стосунки, а планує зробити роман якомога публічним.

Нагадаємо, після розставання Тейлор Свіфт проводила час у компанії Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса.

Також Фокус писав про розставання Тейлор Свіфт та Джо Елвіна.