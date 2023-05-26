Тейлор Свіфт показала комфортний костюм на літо 2023 року (фото)

Тейлор Свіфт провела час із новим бойфрендом.

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33-річна американська співачка Тейлор Свіфт продемонструвала легкий літній костюм. Знаменитість помітили, коли вона залишала музичну студію у Нью-Йорку з бойфрендом, 34-річним фронтменом гурту "The 1975" Меттом Хілі. Про це пише Daily Mail.

Зірка показала прес у білому мереживному топі з глибоким вирізом та відповідною спідницею. Вона доповнила образ коричневою сумкою та коричневими босоніжками з прозорими ремінцями, і зробила макіяж із яскраво-червоною помадою.

Тим часом Метті був одягнений у чорну куртку, мішкуваті спортивні штани та коричневі черевики. Сонцезахисні окуляри завершили образ музиканта.

Зоряна пара була в компанії 28-річної Фібі Бріджерс, 28-річної Маргарет Квеллі та 34-річної Зої Кравіц. Група попрямувала до клубу лише для членів Zero Bond, де глядачі побачили пізніше, як Тейлор та Метті цілуються.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт помітили, коли вона прямувала на вечерю зі своїми друзями Раяном Рейнольдсом та Блейк Лайвлі. Тріо вирушило в Casa Cipriani в центрі Манхеттена, лише через кілька тижнів після того, як Свіфт розлучилася з давнім коханим Джо Елвін після шести років відносин.

Раніше Фокус писав, що відомо про новий роман Тейлор Свіфт.