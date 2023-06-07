Зендая и Тимоти Шаламе потанцевали на вечеринке (видео)

Голливудский звезды показали свои лучшие танцевальные движения.

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27-летний американский актер и продюсер Тимоти Шаламе и 26-летняя американская актриса Зендая потанцевали на вечеринке по случаю дня рождения ее помощника Дарнелла Эпплинга. Вечеринка прошла на открытом воздухе в Pan Pacific Park в Лос-Анджелесе, и многие гости надели футболки с надписью "Darnell's Freaknik'23". Об этом пишет Daily Mail.

Коллеги по фильму "Дюна" продемонстрировали свои танцевальные движения. Видео с праздника опубликовали фанаты в соцсетях.

Зендая показала свой плоский живот в укороченном белом топе и джинсах. Актриса сделала минимальный макияж, дополнив образ массивными серьгами и несколькими золотыми кольцами.

Тимоти был одет в двухцветные зеленые шорты с красочными кроссовками, носки Бэтмена и баскетбольную майку Остина Ривза. Актер, который, как сообщается, встречается с Кайли Дженнер, дополнил ансамбль бейсболкой и солнцезащитными очками.

Они также ненадолго надели футболки, сделанные на заказ для гостей вечеринки.

Зендая и Тимоти подружились на съемках фантастического фильма "Дюна", премьера которого состоялась в 2021 году.

Ранее Тимоти говорил о своей дружбе с Зендаей и Дарнеллом во время интервью ET в рамках продвижения "Дюны".

"Я был очень благодарен, когда Зендая приехала. Я ладил со всеми — не хочу показаться эйджистом, но было здорово иметь кого-то одного возраста, одного поколения. Также ее помощник, Дарнелл. Мы отлично провели время и, очевидно, на съемочной площадке отнеслись к материалу настолько серьезно, насколько это было необходимо, но вне съемочной площадки мы теряли рассудок — в хорошем смысле", — сказал Тимоти.

Кадр из фильма "Дюна" Фото: ScienceAlert

Ранее Фокус писал, что Зендая и Тимоти Шаламе представили фильм "Дюна: Часть вторая" на CinemaCon.