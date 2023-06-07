Арнольд Шварценеггер рассказал, что думает о смерти

По словам актера, он не верит, что после смерти люди снова встречаются.

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75-летний американский актер Арнольд Шварценеггер признался, что не верит в рай и никогда не почувствует себя комфортно со смертью. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами издания Interview.

Когда его спросили, что он думает о жизни после смерти, Арни ответил:

"Это напоминает мне вопрос Говарда Стерна ко мне. "Скажи мне, губернатор, что происходит с нами, когда мы умираем?" Я сказал: "Ничего. Ты на глубине 6 футов. Любой, кто говорит тебе что-то еще, – чертов лжец. Я сказал: "Мы не знаем, что происходит с душой и всеми этими духовными вещами, в которых я не эксперт. Но я знаю, что то, как мы видим друг друга сейчас, мы никогда так больше не увидим друг друга. За исключением некоторых фантазий. Когда люди говорят: "Я снова увижу их на небесах", это звучит так хорошо, но реальность такова, что мы больше не увидимся после того, как уйдем. Это печальная часть. Я знаю, что люди чувствуют себя комфортно со смертью, но не я".

По его словам, за последние 20 лет потерял 15 друзей, с которыми строил карьеру бодибилдера, и это очень сильно изменило его взгляд на загробную жизнь.

"Для меня рай – это место, куда я помещаю человека, которого очень люблю, который добр, великодушен и который изменил мою жизнь и жизнь других людей. Я держу их в голове, как тот первый ряд, который есть у всех твоих друзей. И у тебя всегда хорошее предчувствие, когда ты думаешь о них", – подчеркнул Арни.

Недавно Шварценеггер публично рассказал о старении и о своем изнурительном режиме тренировок. Он показал режим тренировок в легендарном зале Gold's Gym на Венис-Бич и сказал, что работает с отягощениями, чтобы "защитить себя и остаться в живых" после нескольких операций на сердце и колене.

"Я одновременно защищаю свое тело и занимаюсь лечебной физкультурой. Я делаю более быстрые, легкие, но правильные упражнения и стараюсь оставаться молодым. Я тренируюсь, чтобы остаться в живых, чтобы иметь возможность сниматься в своих фильмах. Я прихожу сюда и делаю 25-30 сетов за полчаса. Когда вы тренируетесь, ваше тело накачивает не только кровь, но и ваш разум. И у вас гораздо более позитивный взгляд на день и жизнь, когда у вас уже есть за плечами пресс или велосипедная прогулка, или пробежка, или теннисный матч, или любой другой вид спорта, которым вы занимаетесь. Мое тело и бодибилдинг дали мне все. Я не знаю, если бы я не занялся бодибилдингом, если бы у меня было четкое представление о том, куда я хочу идти в жизни. Я не знаю, понял бы я, что вам нужно работать над своим телом, чтобы добиться чего-либо, чтобы добиться успеха", – обїяснил актер.

Ранее Фокус писал, что Арни получил новую должность в Netflix.