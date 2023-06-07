Королева Летиция вышла в свет в элегантном молочном платье (фото)

Монаршая персона посетила Фонд борьбы с наркоманией.

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Королева Испании Летиция вышла в свет в элегантном платье молочного оттенка. Об этом пишет Daily Mail.

50-летняя жена испанского короля накануне прибыла на состоявшуюся в Мадриде встречу Фонда борьбы с наркоманией (FAD).

Возлюбленная Филиппа VI председательствовала на заседании FAD. Она является почетным президентом организации с 2015 года, после того как приняла пост от своей свекрови, королевы Софии.

Для этого события бывшая журналистка выбрала элегантное светлое платье миди с кружевными деталями. К официальному аутфиту Летиция добавила светло-коричневые туфли на каблуке, лаконичные серьги-кольца и сумочку в тон основного наряда.

Что касается прически, мама двоих распустила свои каштановые пряди.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Основная миссия FAD состоит в предотвращении употребления наркотиков и других форм рискованного поведения, препятствующих развитию подростков.

Во время встречи королеву видели, когда она общалась с президентом организации Игнасио Байоном, прежде чем позировать для фотографий с другими членами организации.

Королева Летиция в Мадриде Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиции посетила коронацию Чарльза ІІІ в платье от Виктории Бекхэм.

Также Фокус писал о выпускном старшей дочери королевы Летиции и короля Филиппа.