Королева Летиція вийшла у світ в елегантній молочній сукні (фото)

Монарша персона відвідала Фонд боротьби з наркоманією.

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Королева Іспанії Летиція вийшла у світ в елегантній сукні молочного відтінку. Про це пише Daily Mail.

50-річна дружина іспанського короля напередодні прибула на зустріч Фонду боротьби з наркоманією (FAD), яка відбулася в Мадриді.

Кохана Філіпа VI головувала на засіданні FAD. Вона є почесним президентом організації з 2015 року, після того, як прийняла пост від своєї свекрухи, королеви Софії.

Для цієї події колишня журналістка вибрала елегантну світлу сукню міді з мереживними деталями. До офіційного аутфіту Летиція додала світло-коричневі туфлі на підборах, лаконічні сережки-кільця і сумочку в тон основного наряду.

Що стосується зачіски, мама двох розпустила свої каштанові пасма.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Основна місія FAD полягає в запобіганні вживанню наркотиків та іншим формам ризикованої поведінки, які перешкоджають розвитку підлітків.

Під час зустрічі королеву бачили, коли вона спілкувалася з президентом організації Ігнасіо Байоном, перш ніж позувати для фотографій з іншими членами організації.

Королева Летиція в Мадриді Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиції відвідала коронацію Чарльза ІІІ у сукні від Вікторії Бекхем.

Також Фокус писав про випускний старшої доньки королеви Летиції та короля Філіпа.