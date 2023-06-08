Дженнифер Лопес сходила за покупками в образе в стиле 70-х (фото)

Звезду заметили при посещении мебельных магазинов.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес сходила на свидание с Беном Аффлеком в образе в стиле 70-х. Об этом пишет Daily Mail.

Мама двоих создала винтажный образ, надев белый укороченный топ и коричневые вельветовые брюки в стиле 70-х годов.

Артистка, недавно купившая дом за 60 миллионов долларов, соединила летний аутфит с черным поясом с круглой пряжкой и высокими белыми туфлями на платформе.

Лопес также дополнила образ золотыми кольцами, серьгами-кольцами, коричневой сумкой и солнцезащитными очками-авиаторами. Волосы жена оскароносного актера оставила распущенными.

Тем временем Бен Аффлек выбрал повседневный образ, надев клетчатый пиджак поверх синей рубашки на пуговицах, черные джинсы и низкие кроссовки. Звезда "Бэтмена" держал в руке чашку кофе, когда его заметили при выходе из офисного здания.

Тем временем Дженнифер Лопес посетила несколько мебельных магазинов в Западном Голливуде, скорее всего, ища идеальные вещи, чтобы заполнить роскошное новое любовное гнездышко пары.

Дженнифер Лопес

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес переехали в роскошное поместье за 60 млн долларов.

Также Фокус писал о роскошном образе Джей Ло от Valentino.