Дженніфер Лопес сходила за покупками в образі у стилі 70-х (фото)

Зірку помітили під час відвідування меблевих магазинів.

Related video

53-річна американська співачка Дженніфер Лопес сходила на побачення з Беном Аффлеком в образі у стилі 70-х. Про це пише Daily Mail.

Мама двох створила вінтажний образ, одягнувши білий укорочений топ і коричневі вельветові штани у стилі 70-х років.

Артистка, яка нещодавно придбала будинок за 60 мільйонів доларів, поєднала літній аутфіт із чорним поясом із круглою пряжкою та високими білими туфлями на платформі.

Лопес також доповнила образ золотими каблучками, сережками-кільцями, коричневою сумкою та сонцезахисними окулярами-авіаторами. Волосся дружина оскароносного актора залишила розпущеним.

Тим часом Бен Аффлек вибрав повсякденний образ, одягнувши картатий піджак поверх синьої сорочки на ґудзиках, чорні джинси та низькі кросівки. Зірка "Бетмена" тримав у руці чашку кави, коли його помітили під час виходу з офісної будівлі.

Тим часом Дженніфер Лопес відвідала кілька меблевих магазинів у Західному Голлівуді, швидше за все, шукаючи ідеальні речі, щоб заповнити розкішне нове любовне гніздечко пари.

Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес переїхали до розкішного маєтку за 60 млн доларів.

Також Фокус писав про розкішний образ Джей Ло від Valentino.