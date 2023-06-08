Писатель и актер: как выглядит 79-летний отец Леонардо Ди Каприо (фото)

Ди Каприо с отцом и мачехой сходили на ужин в Лондоне.

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48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо вывел в свет своего 79-летнего отца. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Однажды в Голливуде" прибыл со своим папой Джорджем в Лондон. 48-летний обладатель премии "Оскар" был замечен в лондонском заведении Chiltern Firehouse со своим отцом и мачехой Пегги Фаррар.

И Лео, и его папа оделись в черные бомберы на молнии. Американский писатель был одет также в черные брюки и блестящие темные лоферы. Длинные белые волосы отца Лео спускались к плечам, он также носил очки в желтой оправе.

Леонардо Ди Каприо с отцом и мачехой

Тем временем на Пегги был белый пуховик, белые брюки в тон и лавандово-голубые кроссовки Hoka. Фаррар придерживается религии сикхов, поэтому она надела белый тюрбан, чтобы спрятать волосы.

Отец Лео и его мама Ирмелин Инденбиркен развелись в 1975, когда актеру был всего год. В 1995 Джордж женился на Пегги Фаррар, с которой до сих пор состоит в браке.

Леонардо Ди Каприо Фото: Кадр из фильма

Недавно 79-летний Джордж сыграл небольшую роль в комедии Пола Томаса Андерсона "Пицца с лакрицей". Писатель примерял роль владельца магазина париков, убедившего главного героя фильма открыть собственный бизнес.

Напомним, с кем встречается 22-летняя модель, которой приписывали роман с Ди Каприо.

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