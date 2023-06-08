Стало известно, с кем встречается 22-летняя модель, которую ранее заметили с Леонардо Ди Каприо

После проведенного времени на суперяхте голливудской звезде начали приписывать новый роман.

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Стало известно, с кем действительно встречается 22-летняя модель Меган Рош, которую накануне заметили с Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Page Six.

Источники сообщают изданию, что девушка на самом деле встречается с другом голливудского актера Бадиусом.

"Они вместе больше года и влюблены. Начинающий певец Бадиус путешествует с Лео и является его близким другом", — рассказал инсайдер.

Ранее Бадиус был сфотографирован с Ди Каприо и Рош на суперяхте на Ибице. После этого в Сети звезде "Поймай меня, если сможешь" начали приписывать новый роман.

Леонардо Ди Каприо на суперяхте

Однако источники сообщили, что между актером и 22-летней моделью нет романтических связей, они только друзья.

Другой источник отметил, что Меган Рош является лучшей подругой модели Джиджи Хадид, вероятной возлюбленной Ди Каприо.

Ранее сообщалось, что отношения Лео с Хадид на паузе, потому что "у Джиджи нет сил бежать за Ди Каприо. Его рутина для нее слишком тяжела".

Впоследствии звезду "Острова проклятых" заметили в Лондоне вместе с 28-летней британской моделью Нилам Хилл за несколько дней до его путешествия на яхте с Бадиусом и Рош.

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо в свое время ходил на двойные свидания с Эллиотом Пейджем.

Также Фокус писал о знакомстве Джиджи Хадид с родителями Леонардо Ди Каприо.