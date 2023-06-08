Стало відомо, з ким зустрічається 22-річна модель, яку раніше помітили з Леонардо Ді Капріо
Після проведеного часу на суперʼяхті голлівудській зірці почали приписувати новий роман.
Стало відомо, з ким насправді зустрічається 22-річна модель Меган Рош, яку напередодні помітили з Леонардо Ді Капріо. Про це пише Page Six.
Джерела повідомляють виданню, що дівчина насправді зустрічається з другом голлівудського актора Бадіусом.
"Вони разом більше року і закохані. Співак-початківець Бадіус подорожує з Лео і є його близьким другом", – розповів інсайдер.
Раніше Бадіус був сфотографований з Ді Капріо та Рош на суперʼяхті на Ібіці. Після цього в мережі зірці "Впіймай мене, якщо зможеш" почали приписувати новий роман.
Проте джерела повідомили, що між актором і 22-річною моделлю немає романтичних зв’язків, вони лише друзі.
Інше джерело зазначило, що Меган Рош є найкращою подругою моделі Джіджі Хадід, ймовірної коханої Ді Капріо.
Раніше повідомлялося, що стосунки Лео з Хадід нікуди не пішли, тому що "у Джіджі немає сил бігти за Ді Капріо. Його рутина для неї занадто важка".
Згодом зірку "Острова проклятих" помітили в Лондоні разом з 28-річною британською моделлю Нілам Гілл за кілька днів до його подорожі на яхті з Бадіусом і Рош.
Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо свого часу ходив на подвійні побачення з Елліотом Пейджем.
Також Фокус писав про знайомство Джіджі Хадід з батьками Леонардо Ді Капріо.