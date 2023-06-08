Стало відомо, з ким зустрічається 22-річна модель, яку раніше помітили з Леонардо Ді Капріо

Після проведеного часу на суперʼяхті голлівудській зірці почали приписувати новий роман.

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Стало відомо, з ким насправді зустрічається 22-річна модель Меган Рош, яку напередодні помітили з Леонардо Ді Капріо. Про це пише Page Six.

Джерела повідомляють виданню, що дівчина насправді зустрічається з другом голлівудського актора Бадіусом.

"Вони разом більше року і закохані. Співак-початківець Бадіус подорожує з Лео і є його близьким другом", – розповів інсайдер.

Раніше Бадіус був сфотографований з Ді Капріо та Рош на суперʼяхті на Ібіці. Після цього в мережі зірці "Впіймай мене, якщо зможеш" почали приписувати новий роман.

Леонардо Ді Капріо на суперʼяхті

Проте джерела повідомили, що між актором і 22-річною моделлю немає романтичних зв’язків, вони лише друзі.

Інше джерело зазначило, що Меган Рош є найкращою подругою моделі Джіджі Хадід, ймовірної коханої Ді Капріо.

Раніше повідомлялося, що стосунки Лео з Хадід нікуди не пішли, тому що "у Джіджі немає сил бігти за Ді Капріо. Його рутина для неї занадто важка".

Згодом зірку "Острова проклятих" помітили в Лондоні разом з 28-річною британською моделлю Нілам Гілл за кілька днів до його подорожі на яхті з Бадіусом і Рош.

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо свого часу ходив на подвійні побачення з Елліотом Пейджем.

Також Фокус писав про знайомство Джіджі Хадід з батьками Леонардо Ді Капріо.