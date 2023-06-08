Тина Кунаки снялась в образе блондинки (фото)

Знаменитость примеряла эффектный латексный образ.

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26-летняя французская модель Тина Кунаки снялась в образе блондинки. Снимками делится фотограф Алекс в своем Instagram.

Молодая мама примерила целый ряд стильных образов, среди которых латексное платье с открытыми плечами. А на одном из фото модель, известная своими темными вьющимися волосами, предстала в образе блондинки с челкой.

"Туманность Ориона", — подписал публикацию звездный фотограф.

Тина Кунаки

Знаменитость дополнила образы для фотосессии ярким макияжем и необычной прической.

Тина Кунаки

Весной 2023 года стало известно о вероятном разводе Тины Кунаки и старше ее на 30 лет французского актера Венсана Касселя. Звездная пара поженилась в 2018 году и воспитывает общую дочь Амазонию, которую они еще не показывали публике.

Отметим, что в апреле 2023 этот фотограф снимал бывшую жену Венсана Касселя, 58-летнюю итальянскую актрису Монику Беллуччи. А Тина Кунаки лайкнула этот пост.

От союза со звездой фильма "Малена" актер воспитывает двух дочерей — Деву и Леони.

Моника Беллуччи

Напомним, Тина Кунаки впервые вышла на красную дорожку после новостей о разводе с Венсаном Касселем.

Также Фокус писал о самых актуальных вещах лета 2023, которые продемонстрировала Тина Кунаки в недавней фотосессии.