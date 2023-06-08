Тіна Кунакі знялася в образі блондинки (фото)

Знаменитість приміряла ефектний латексний образ.

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26-річна французька модель Тіна Кунакі знялася в образі блондинки. Знімками ділиться фотограф Алекс у своєму Instagram.

Молода мама приміряла низку стильних образів, серед яких латексна сукня з відкритими плечима. А на одному з фото модель, відома своїм темним кучерявим волоссям, постала в образі блондинки з чубчиком.

"Туманність Оріона", — підписав публікацію зірковий фотограф.

Тіна Кунакі

Знаменитість доповнила образи для фотосесії яскравим макіяжем та незвичною зачіскою.

Тіна Кунакі

Навесні 2023 стало відомо про ймовірне розлучення Тіни Кунакі та старшого за неї на 30 років французького актора Венсана Касселя. Зіркова пара одружилася у 2018 році та виховує спільну доньку Амазонію, яку ще не показували публіці.

Зазначимо, що у квітні 2023 цей фотограф знімав колишню дружину Венсана Касселя, 58-річну італійську акторку Моніку Беллуччі. А Тіна Кунакі лайкнула цей допис.

Від союзу із зіркою фільму "Малена" актор виховує двох доньок — Діву та Леоні.

Моніка Беллуччі

Нагадаємо, Тіна Кунакі вперше вийшла на червону доріжку після новин про розлучення з Венсаном Касселем.

Також Фокус писав про найактуальніші речі літа 2023, які продемонструвала Тіна Кунакі в нещодавній фотосесії.