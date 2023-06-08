Пошел по стопам матери: принц Уильям открыл новый онкологический центр

Принц Уильям поддерживает дело, близкое сердцу его покойной матери, принцессы Дианы.

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Принц Уэльский открыл новый центр исследования и лечения рака, заявив, что ультрасовременный онкологический центр Oak в больнице Royal Marsden в Саттоне в южном пригороде Лондона поможет "преобразовать" жизни и уход за больными. Об этом пишет People.

40-летний Уильям является президентом больницы и ее дочерних центров с 2007 года — эту должность ранее занимала его покойная мать, принцесса Диана.

В прошлом году принц Уэльский посетил центр Royal Marsden, чтобы встретиться с медсестрами и персоналом, которые помогали заботиться о "смелой и вдохновляющей" ведущей BBC Даме Деборе Джеймс, у которой в 2016 году был диагностирован рак кишечника.

Принц Уильям Фото: Getty Images

Сегодня у мужа Кейт Миддлтон была возможность увидеть, как будет проходить лечение в будущем: он посетил отделение больницы, которое призвано помочь ускорить разработку инновационных методов лечения и позволить врачам диагностировать больше видов рака на более ранней стадии.

Засучив рукава рубашки (как это принято в больницах), он провел время с некоторыми из первых пациентов, и ему рассказали о том, что новое здание изменит для них. Он также встретился с некоторыми ведущими специалистами больницы, которые будут проводить свои исследования в Исследовательском центре.

Принц Уильям Фото: Getty Images

Прошло почти три года с тех пор, как принц Уильям заложил камень в фундамент Онкологического центра Oak, входящего в состав фонда Royal Marsden NHS Foundation Trust.

В своем выступлении королевская особа сказала, что он "рад" быть там, "чтобы отпраздновать открытие замечательного лечебно-исследовательского центра, который изменит жизнь больных раком".

"Онкологический центр Oak — это важная веха как в истории Royal Marsden, так и в будущем ранней диагностики, — сказал принц Уильям. — Я был рад объявить об этом объекте восемь лет назад и заложить первый камень в 2020 году, поэтому я невероятно горжусь тем, что сегодня стою здесь со всеми вами в этом прекрасном здании".

Ранее Фокус писал, что принц Уильям встретился с выжившими в страшном пожаре 6 лет назад и членами семей погибших.