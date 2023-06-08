Пішов стопами матері: принц Вільям відкрив новий онкологічний центр
Принц Вільям підтримує справу, близьку серцю його покійної матері, принцеси Діани.
Принц Уельський відкрив новий центр дослідження та лікування раку, заявивши, що ультрасучасний онкологічний центр Oak у лікарні Royal Marsden у Саттоні у південному передмісті Лондона допоможе "перетворити" життя та догляд за хворими. Про це пише People.
40-річний Вільям є президентом лікарні та її дочірніх центрів із 2007 року — цю посаду раніше обіймала його покійна мати, принцеса Діана.
Минулого року принц Уельський відвідав центр Royal Marsden, щоб зустрітися з медсестрами та персоналом, які допомагали піклуватися про "сміливу та надихаючу" ведучу BBC Даму Дебора Джеймс, у якої в 2016 році був діагностований рак кишечника.
Сьогодні чоловік Кейт Міддлтон мав можливість побачити, як проходитиме лікування в майбутньому: він відвідав відділення лікарні, яке покликане допомогти прискорити розробку інноваційних методів лікування і дозволити лікарям діагностувати більше видів раку на більш ранній стадії.
Засукавши рукави сорочки (як це заведено в лікарнях), він провів час з деякими з перших пацієнтів, і йому розповіли про те, що новий будинок змінить для них. Він також зустрівся з деякими провідними фахівцями лікарні, які проводитимуть свої дослідження у Дослідницькому центрі.
Пройшло майже три роки з того часу, як принц Вільям заклав камінь у фундамент Онкологічного центру Oak, що входить до складу фонду Royal Marsden NHS Foundation Trust.
У своєму виступі королівська особа сказала, що він "радий" бути там, "щоб відсвяткувати відкриття чудового лікувально-дослідницького центру, який змінить життя хворих на рак".
"Онкологічний центр Oak — це важлива віха як в історії Royal Marsden, так і в майбутньому ранньої діагностики, — сказав принц Вільям. — Я був радий оголосити про цей об'єкт вісім років тому і закласти перший камінь у 2020 році, тому я неймовірно пишаюся тим, що сьогодні стою тут з усіма вами у цьому чудовому будинку".
Раніше Фокус писав, що принц Вільям зустрівся із членами сімей загиблих, які вижили в страшній пожежі 6 років тому.